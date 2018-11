NBA 2019 | i risultati della notte 19 novembre | 51 punti per LeBron James nel successo

NBA 2019 : i risultati della notte (18 novembre). Kemba Walker 60 punti senza vittoria - Gallinari trascina i Clippers : Un’altra notte di NBA è passata, con dieci incontri disputati in giro per le maggiori arene degli Stati Uniti d’America. Andiamo a vedere risultati, cifre, nomi e sorprese di oggi della lega professionistica americana. Nella partita tra Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers succede di tutto: i Sixers ne mettono 42 nel primo quarto, gli Hornets in qualche modo rimontano, la battaglia si fa accesissima e trova un grande protagonista ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 novembre) : Milwaukee torna al successo - cadono ancora Raptors e Blazers : notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. I Boston Celtics superano ...

NBA - la free agency del 2019 fa già sognare : ecco i big sul mercato - Durant cambierà aria e LeBron attende rinforzi : NBA, la free agency del 2019 terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di basket USA, la prossima sarà un’estate ricca di sorprese NBA, la stagione 2018 è iniziata da poche settimane, ma già il mondo del basket sta dando un’occhiata molto attenta all’estate del 2019. Il motivo? Sarà caldissima a causa di una delle free agency più ricche degli ultimi anni, con diversi giocatori che potrebbero cambiare gli equilibri ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 novembre) : Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs - Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks : Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana. Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets: l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA 2019 : i Rockets di Harden superano i Nuggets - Durant e Thompson trascinano i Warriors : Tre le partite nella notte NBA. Alla Quicken Loans Arena i Cavaliers superano 113-89 gli Hornets. Secondo successo stagionale per Cleveland e grande prova di squadra fornita dal roster di Larry Drew con ben 6 giocatori in doppia cifra. Grazie ad un Jordan Clarkson da season-high (24 punti) e ad un Tristan Thompson mostruoso sotto i tabelloni (21 rimbalzi), i Cavs sono riusciti a vincere imponendo un ritmo elevato al match fin dal primo quarto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 novembre) : grande vittoria dei Clippers su Golden State - sconfitte per Toronto e San Antonio : Nottata ricca di emozioni in NBA con ben nove partite in programma. Non sono mancate le sorprese con le due capoliste entrambe sconfitte: i Golden State Warriors cedono ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, mentre i Toronto Raptors si arrendono ai New Orleans Pelicans. Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, mentre vincono Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Non delude le ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Novembre) : Harden fa 40 e Houston vince. Ok Milwaukee e Portland - James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo il ko all’ultimo secondo contro i Clippers, i Milwaukee Bucks si riprendono subito ed espugnano il campo dei Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto all’ottima prestazione di Brook Lopez, ormai diventato un tiratore molto affidabile visti i 28 punti a referto con 8/13 da tre punti. Tutto il quintetto dei Bucks va in doppia cifra, con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (22 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Embiid show e Phildephia vince. Utah sconfigge Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Un Joel Embiid in formato MVP trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria 133-132 contro gli Charlotte Hornets dopo un tempo un supplementare. Una prestazione straordinaria del centro camerunese, che realizza il suo season high con 42 punti e ci aggiunge anche 18 rimbalzi. In casa Sixers c’è anche la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che chiude con 22 punti, 13 assist ed 8 rimbalzi. Tornando alla ...

Basket - NBA 2018-2019 : stiramento all’inguine per Steph Curry. Fuori circa cinque partite : “La risonanza è incoraggiante, non è nulla di troppo serio. Poteva decisamente andare serio” con queste parole Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha voluto rassicurare sull’infortunio di Steph Curry. Il numero 30 dei campioni in carica si era fatto male questa notte contro i Milwaukee Bucks, ma gli esami hanno escluso uno stiramento all’adduttore e dunque uno stop molto più lungo per il nativo di Akron. Per Curry la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...