Mercati di nuovo con un occhio alla politica italiana

trend-online

: RT @Phastidio: Inizia il Vietnam. Firmeranno la pace (convincendo Vivendi) con una bella tosatura tariffaria ai danni dei consumatori? Doma… - feof81 : RT @Phastidio: Inizia il Vietnam. Firmeranno la pace (convincendo Vivendi) con una bella tosatura tariffaria ai danni dei consumatori? Doma… - FABER130374 : Tim, Gubitosi nuovo amministratore delegato. I consiglieri Vivendi si preparano a impugnare la delibera - pieromasarati : RT @Phastidio: Inizia il Vietnam. Firmeranno la pace (convincendo Vivendi) con una bella tosatura tariffaria ai danni dei consumatori? Doma… -

(Di lunedì 19 novembre 2018)del Vecchio Continente dicon unma soprattutto al futuro di quella europea. Ma il resto del mondo, però, non può certo gioire: il petrolio ha registrato un crollo di 20 dollari in nemmeno due mesi, il settore del credito europeo è sotto stress per le tensioni da Brexit oltre che per le ...