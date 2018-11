Il coraggio di andare è il nuovo singolo di Laura Pausini feat Biagio Antonacci da Fatti

optimaitalia

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ildiè Ildi. Fuori a sorpresa il primodasentire ancora,capitolo del disco che l'artista di Solarolo ha pubblicato a marzo del 2018.Già nota la presenza del brano all'interno del secondo volume del disco in uscita il 7 dicembre, arriva ora a sorpresa la data di rilascio per le radio delgià contenuto nella versione madre dell'album.Ildientra in rotazione radiofonica dal 20 novembre, una scelta abbastanza insolita se si pensa che tutti i singoli sono generalmente destinati al world release day relegato a un trafficatissimo venerdì che, in questa occasione, farà a meno di.Il brano originale inserito insentire porta la firma di Tony Maiello, Enrico Palmosi,, Marco Rettani e Sabato Salvati mentre nella nuova ...