Digiuno intermittente | tra rischi e benefici

Digiuno intermittente : che cos'è e perché farlo : La scienza conferma l'efficacia del Digiuno per il nostro organismo. Basta non mangiare per 16 ore per innescare dei processi benefici in tutto il corpo, dal cervello, al cuore fino a fermare la ...

5 tipi di Digiuno intermittente : 16:8 o Leangains5:2 o dieta veloceMangia, stop, mangiaLa dieta del guerrieroDieta a giorni alternati o Up Day Down Day DietSebbene esista una numerosa varietà di metodi di digiuno intermittente, la maggior parte di questi prevede il mangiare per un certo periodo di tempo e poi il digiuno per un tempo equivalente o maggiore. La dietista di Whole Health Nutrition Leslie Langevin afferma che oltre a una serie di benefici per la salute – tra ...