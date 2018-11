Svizzera-Belgio LIVE | formazioni ufficiali e risultato in diretta

Calcio - Nations League 2019 : le partite di oggi. Inghilterra-Croazia sfida da dentro o fuori - la Svizzera accoglie il Belgio per provare il sorpasso : Inizia oggi, domenica 18 novembre, la 6a ed ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019. È il momento dei primi verdetti per le formazioni impegnate e dei primi bilanci per un torneo che, alla sua prima edizione, ha riservato indubbiamente grandi emozioni e una buona dose di spettacolo. L’incontro più atteso è sicuramente quello tra Inghilterra e Croazia in programma al Wembley Stadium di Londra. La sfida vale moltissimo ...

Le due formazioni si contenderanno la vetta del raggruppamento nell'ultima gara valida per la fase a gironi della UEFA Nations League.

Video Belgio Svizzera (2-1): highlights, gol della partita di Uefa Nations League, a Bruxelles fanno festa i padroni di casa di Martinez (12 ottobre).

Vanno in archivio altre due gare della Serie A della Nations League di Calcio: nel Girone 2 il Belgio batte per 2-1 la Svizzera issandosi solitario in vetta alla classifica, mentre Croazia ed Inghilterra impattano per 0-0 nel Girone 4 e lasciano così strada praticamente libera alla Spagna. Nel Girone 2 il Belgio batte la Svizzera nella sfida che metteva in palio una grossa fetta della vittoria del raggruppamento con il punteggio di 2-1.

Diretta Belgio Svizzera (risultato finale 2-1): Lukaku regala i tre punti ai suoi!

Belgio nettamente avanti nelle valutazioni dei bookmaker sulla sfida di Uefa Nations League contro la Svizzera. I Diavoli Rossi dominano il pronostico nonostante il bilancio dei precedenti sia in perfetta parità (tre vittorie a testa e un pareggio in sette sfide). A pesare sul giudizio degli analisti Microgame è quindi il ranking della Fifa, che vede il Belgio al primo posto e gli elvetici all'ottavo.

