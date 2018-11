L’emozionante favola di quattro amici nerd e musicisti nel film dei Coldplay A Head Full

optimaitalia

(Di sabato 17 novembre 2018) Non erano nient'altro chestudenti universitari londinesi quando si sono conosciuti e nel giro di pochi anni sono diventati la band inglese rivelazione del nuovo millennio: ildeiOf Dreams racconta quella che non si può definire in altro modo se non unamoderna, di quelle che insegnano come una volta su un milione, quando il talento incrocia la fortuna e la caparbietà, i sogni si possano realizzare.Il regista Matt Whitecross ha raccolto tra decine di migliaia di ore di girato in vent'anni di storia del gruppo le scene più significative, intersecandole con le immagini dagli ultimi live dei, per raccontare una storia di successo nata nel modo più banale possibile, ma resistita alla fama improvvisa, alle liti, ai distacchi, alle leggi del mercato, alle difficoltà personali. Una storia di successo vista con lo sguardo di un fan, quello ...