Juventus | a tutto Cristiano Ronaldo | l' onnipresente

Il silenzio del mondo Juventus sull’attentato a Ruffo. Lui querela Tuttojuve.net : Il silenzio della Juventus È incredibile quel che sta accadendo nell’universo juventino attorno a Federico Ruffo il giornalista di Report che l’altra sera è stato vittima di un attentato (per fortuna non andato a buon fine): hanno provato a incendiargli casa. Ricordiamo che l’ultima inchiesta condotta da Ruffo è quella sul rapporto tra Juventus, ultras e ‘ndrangheta. Inchiesta su cui peraltro sta continuando a ...

Milan-Juventus - il VAR dà il rigore ai rossoneri : Higuain sbaglia tutto e si fa ipnotizzare da Szczesny [VIDEO] : Mazzoleni dà rigore al Milan su aiuto del VAR, il Pipita si presenta dal dischetto ma si fa respingere il penalty da Szczesny Gonzalo Higuain diventa il protagonista in negativo di Milan-Juventus, il Pipita sbaglia clamorosamente un calcio di rigore assegnato da Mazzoleni per fallo di mano di Benatia in piena area di rigore. Il VAR aiuta il direttore di gara a concedere il penalty, Szczesny invece aiuta i bianconeri a rimanere in ...

Milan-Juventus - Bonucci : 'Sorpreso per l'esclusione - ma la squadra viene prima di tutto. La Juve è casa mia' : Il difensore è stato intervistato prima del fischio d'inizio su Sky Sport: "Sono rimasto sorpreso per l'esclusione, chi mi conosce sa bene che non mi sarei mai tirato indietro in una partita di ...

Juventus - Pogba per gennaio : tutto su De Ligt : Non solo il settore appare bisognoso di un rinforzo, ma il francese campione del mondo era un nome su cui si ragionava già nell'ultima estate. Lui non aveva mai nascosto l'amore per la Juventus come, ...

Milan-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dove è possibile guardare Milan-Juventus? Milan-Juve è un'esclusiva di Sky Sport, sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre. Milan-Juve sarà ...

Juventus-Manchester United - Allegri svela tutto : il caso Benatia e le condizioni degli infortunati : La Juventus si prepara per l’importante gara di Champions League contro il Manchester United, ecco le importanti dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “domani possiamo raggiungere il nostro primo obiettivo. Ma i nostri obiettivi della stagione sono anche altri: Coppa Italia, Scudetto… Benatia si è lamentato? Magari erano dichiarazioni a caldo. Lui è considerato da me pari agli altri, è importante. È difficile ...

Juventus - Cuadrado un jolly tuttofare : ora corre verso lo United : L'assist è un regalo di ringraziamento. Juve-Cagliari si è chiusa solo a tre minuti dal 90', quando Cristiano Ronaldo ha fatto la cosa giusta: assist in contropiede per Cuadrado, solo con Cragno. Si ...

Juventus - Pjanic : “abbiamo tutto per vincere” : “Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, a margine dell’evento organizzato all’Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. “Lo scudetto è il lavoro di tutto un anno, la gente pensa sia facile per noi vincerlo ma c’è dietro tanto sacrificio ...

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo provare a vincere tutto' : 'Vogliamo provare a prendere tutto quello che è possibile. La nostra rosa è ampia e competitiva abbastanza per poter vincere tutto'. Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, a ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : Juventus - tutto facile ad Empoli? : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite in programma questo fine settimana e valide nella decima giornata del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Manchester United Juventus : Pogba - tutto sul grande ex. Diretta tv - orario - notizie live : Probabili formazioni Manchester United Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che scendono in campo nella terza giornata di Champions League(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:54:00 GMT)

Manchester United-Juventus - tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dov'è possibile guardare Manchester United-Juventus? La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football, canale 203,, a partire dalle ore 21:00. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? ...

Juventus - Ronaldo : documenti manipolati? Il Der Spiegel conferma tutto : Mentre gli avvocati di Cristiano Ronaldo puntano il dito su accuse di stupro inventate alla modella Kathryn Mayorga e documenti manipolati, il settimanale tedesco “Der Spiegel” continua a sostenere di possedere “centinaia di documenti” che confermerebbero la loro tesi e soprattutto di “non avere motivo di dubitare della loro autenticità”. Niente di falso dunque perché […] L'articolo Juventus, Ronaldo: ...

Juventus - Bonucci : 'Voglio essere l'Allegri del futuro. Champions - Cristiano - Italia : vi dico tutto' : E lo ha fatto anche in una lunga intervista al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande di Walter Veltroni: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un ...