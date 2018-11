La solitudine del mondo

Demenza - la solitudine aumenta il rischio del 40% : La solitudine aumenta il rischio di soffrire di Demenza del 40%. Lo svela una nuova ricerca scientifica che mette in luce l’importanza delle relazioni sociali nella prevenzione di alcune malattie del sistema nervoso. Già in passato alcuni studi avevano evidenziato un legame fra la solitudine e il morbo di Alzheimer, indicando questo fattore come una fra le cause della patologia. Oggi scopriamo che stare soli ci esporrebbe pericolosamente ...

Algoritmi ed AI contro la solitudine degli astronauti : ecco i vincitori della Nasa Space Apps Challenge di Torino : Sviluppare un indicatore di “solitudine” degli astronauti in missione su Marte per supportarli da remoto: è l’idea del team !Lonely Toons che si è aggiudicata il primo premio nel corso della terza edizione ospitata dall’Incubatore I3P del Politecnico di Torino della Nasa Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale promosso dalla Nasa che ha coinvolto persone con competenze trasversali per trovare idee e soluzioni innovative alle sfide dello ...

solitudine e autoisolamento alla Giornata Mondiale della Balbuzie. : Giornata Mondiale della Balbuzie se non affrontata la balbuzie è Solitudine e autoisolamento un problema per oltre 1 milione di italiani

Il nuovo Sudafrica della !Xaus Community. La solitudine dell'estinzione : L'enormità dello spazio selvaggio sprigiona un potere cosmologico e pare rivelare gli elementi primordiali di cui è fatto il mondo. I cespugli di 'Stipagrostis' e di 'Lebeckia linearifolia' si ...

Lazio - la solitudine prima della crisi : La solitudine, è questo uno dei principali problemi della Lazio. solitudine che spesso fa rima con egoismo. Simone Inzaghi se l'è lasciato sfuggire a caldo dopo la sconfitta contro l'Eintracht: 'Non ...

70enne muore in casa - ma nessuno se ne accorge per settimane : dramma della solitudine a Brescia : Era morto da qualche settimana, quando è stato ritrovato sdraiato sul suo letto dalla polizia, con indosso solo l'accappatoio. Il corpo di Francesco Ciotti, 70enne di Brescia architetto in pensione, era in avanzato stato di decomposizione. Sono in corso d'accertamento le cause del decesso, ma si presume sia stata colpa di un malore. A dare l'allarme sono stati i vicini, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e hanno sentito un ...

La solitudine di Martina a Telese - solo 100 persone alla Festa dell’Unità (VIDEO) : Telese Terme, provincia di Benevento, in Campania. Qui, dal 21 al 23 settembre, era in programma la Festa dell’Unita', la storica maniFestazione del Pci, poi passata di mano, negli anni, a Pds, Ds e, ora, al Pd. Ieri, sabato 22, era in programma l’intervento del segretario reggente, Maurizio Martina [VIDEO]. Ma le sue parole, pur interessanti e sentite, sarebbero cadute praticamente nel vuoto se non ci fossero stati telecamere e microfoni a ...