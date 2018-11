: • Cyber News • #Cortei studenti: no tagli a istruzione - Cyber_Feed : • Cyber News • #Cortei studenti: no tagli a istruzione - AmedeoRossi8 : RT @SkyTG24: Napoli, sciopero degli studenti: due cortei per reclamare investimenti - marco_m_ : RT @SkyTG24: Napoli, sciopero degli studenti: due cortei per reclamare investimenti -

"Siamo in centomila in più di 70 città contro i continuiall'pubblica", dicono gliscesi in piazza da Nord a Sud. "La Manovra prevedeall'e alla cultura. Devono essere ripristinati i finanziamenti alla scuola e università sottratti negli ultimi 10 anni", afferma Cossu, coordinatore di Rete della Conoscenza.A Roma,un fantoccio di Salvini è stato impiccato a un ponte sul Tevere. A Milano, cori deglia sostegno del sindaco di Riace, Lucano :"Disobbedire non è reato".(Di venerdì 16 novembre 2018)