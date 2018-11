Si aggrava il bilancio vittime degli incendi California | 56 morti e almeno 130 dispersi

Maltempo - Italia in ginocchio. Si aggrava il bilancio in Sicilia : 12 morti - un disperso : Teleborsa, - Continua a salire il bilancio delle vittime causate dall'ondata di Maltempo che da giorni ha messo l'Italia in ginocchio, da Nord a Sud. Altri due morti in Sicilia. I Vigili del Fuoco ...

Tornado Terracina - si aggrava il bilancio della tempesta del 29 Ottobre : morta anche la donna ferita - domenica arriva Salvini : E’ morta la signora di 87 anni rimasta ferita il 29 Ottobre scorso a Terracina, in seguito alla violenta tromba d’aria che devastato la cittadina sul litorale pontino. Si aggrava ulteriormente così il bilancio del Tornado che Lunedì ha colpito Terracina, provocando due morti e decine di feriti. “Il sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di Terracina – si legge sulla pagina Facebook del Comune – esprimono ...

Epidemia di Ebola in Congo : si aggrava il bilancio - 180 morti : Si aggrava il bilancio dell’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al momento si contano 180 morti, di cui 10 negli ultimi giorni. Il ministero della Salute ha fornito i dati sull’ultima crisi del virus che ha colpito il Paese africano, la decima da quando ha fatto la sua prima apparizione nell’area nel 1976. Situazione critica nella località di Mangina, vicino a Beni, al confine con ...

Maltempo - si aggrava il bilancio : oltre 10 morti in tre giorni : Tragedia in Valle d'Aosta per il Maltempo. Un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un'auto su cui viaggiavano due persone. I soccorritori accorsi sul posto non hanno che potuto constatato il decesso della coppia, un uomo e una donna di circa 70 anni residenti a Villarbasse. --Sempre in Valle d'Aosta la strada statale 26 è temporaneamente chiusa al traffico dal km 133.9 al km 143.1, tra il comune di Pré ...

1° Novembre con maltempo - neve e danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

Maltempo Italia - si aggrava il bilancio : sale il numero dei morti : Cinque vittime per il Maltempo. Due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha invece perso la vita a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto dal vento, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un ...

Devastanti alluvioni nel sud della Francia : 3 mesi di pioggia in poche ore - si aggrava il bilancio delle vittime [GALLERY] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Ciclone Titli : si aggrava il bilancio in India - 21 vittime : Si è aggravato il bilancio delle vittime causate dal passaggio del Ciclone Titli in Orissa, sulla costa orientale dell’India: il governo ha riferito di 21 morti, anche se sono ancora in corso ulteriori verifiche. La maggior parte delle vittime ha perso la vita in un villaggio nel distretto di Gajapati, per una frana innescata dal Ciclone, che ha colpito il territorio giovedì scorso. La tempesta ha colpito anche il vicino Andhra Pradesh, in ...

Inondazioni e frane nell’Indonesia occidentale : si aggrava il bilancio - 22 morti : Inondazioni e frane, innescate dalle piogge torrenziali, hanno colpito l’Indonesia occidentale: sono almeno 22 i morti, tra cui 11 bambini rimasti sepolti sotto una scuola crollata nel villaggio di Muara Saladi (Sumatra Settentrionale). “L’edificio è crollato venerdì pomeriggio mentre gli studenti erano a lezione“, ha spiegato il portavoce dell’Agenzia nazionale per le calamità naturali. In precedenza il bilancio ...

Si aggrava il bilancio delle vittime del ciclone Titli : 8 morti in India : Il bilancio delle vittime del ciclone Titli in India si è aggravato: sono 8 i morti nello Stato dell’Andhra Pradesh, nei distretti di Srikakulam e Vijayanagaram. Titli ha successivamente attraversato l’Orissa ed è diretto verso il Bengala Occidentale. Oltre 300mila persone sono state evacuate, 4-500mila sono senza elettricità. L'articolo Si aggrava il bilancio delle vittime del ciclone Titli: 8 morti in India sembra essere il primo ...

Spagna - alluvione a Maiorca : il bilancio si aggrava a dodici morti : Si è ulteriormente aggravato il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l’isola turistica spagnola di Maiorca, nelle Baleari: le vittime sono 12, secondo quanto reso noto dalla polizia locale dopo il ritrovamento di due corpi, uno di un uomo e l’altro di una donna (probabilmente i due tedeschi dispersi). Un portavoce della polizia locale ha spiegato che i corpi sono stati ritrovati vicino Arta, una delle città più colpite dal ...

Terremoto Haiti - si aggrava il bilancio : almeno 12 morti e 188 feriti : E’ salito ad almeno 12 il numero dei morti accertati nel Terremoto di magnitudo 5,9 che ha colpito lem coste nordoccidentali di Haiti: lo ha reso noto il Ministero degli Interni Haitiano, precisando che i feriti sono almeno 188. L’epicentro del Sisma è stato localizzato 19 chilometri a nordest della città di Port-de-Paix, secondo quanto reso noto dall’Istituto geologico statunitense (Usgs). L'articolo Terremoto Haiti, si ...

Indonesia - Si aggrava il bilancio : 1.424 morti. Almeno 1.000 i dispersi : S i aggrava il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami che hanno colpito l'Indonesia la scorsa settimana. L'agenzia per i disastri ha comunicato che, al momento, sono 1.424 i morti , ma ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : si aggrava il bilancio delle vittime - tra disperazione e saccheggi [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...