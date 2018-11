Oroscopo oggi | 15 novembre di Paolo Fox | I Fatti Vostri

superguidatv

(Di giovedì 15 novembre 2018)diFox: giovedì 15. Ecco le previsioni e l’del giorno rivelate dal nostro astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele.Scopriamo le previsioni e l’diFox di, giovedì 152018. Chi sale e chi scende nella classifica delle stelle? Ecco le previsioni diFox per la giornata di, rivelate in anteprima su Radio LatteMiele e successivamente in diretta a Isu Rai2. Curiosi di scoprire quali sono i segni ad aver ricevuto 2, 3, 4 e 5 stelle dal noto astrologo?ArieteCome detto mercoledì, in questo ritrovi non solo la voglia di fare, ma anche di combattere e questo è molto importante. Domenica e lunedì prossimi saranno le giornate di riferimento: quelli che hanno avuto una crisi in estate o hanno avuto delle problematiche, ora possono recuperare.Se hai vissuto un conflitto con una persona, puoi decidere se continuare oppure no. Ma la cosa positiva è che sei tornato ad essere drastico nei giudizi e anche molto di più selettivo nelle scelte!ToroIn questa giornata ti senti particolarmente stressato. Ci sono parecchie tensioni che in questo periodo devi amministrare con saggezza. Venerdì, sabato e domenica sono tre giornate di forza, mentre da questo giovedì Marte torna in aspetto attivo.La maggioranza di questi pianeti ha già provato cambiamenti nel lavoro e qualcuno ha variato anche certi progetti o vuole farlo nel giro di poco. In amore non ti vedo particolarmente convinto, pronto ad una nuova relazione. Stai cercando soluzioni diverse.