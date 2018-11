Inter | proposto Salvio | ecco la risposta

Inter - il Santos insiste per Gabigol : proposto lo scambio con Sasha (RUMORS) : Continua ad esserci tanta incertezza intorno al futuro dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, detto Gabigol, di proprieta' dell'Inter ma in prestito in Brasile al Santos da dicembre 2017. E con la maglia di questo club il giocatore, classe 1996, sembra rinato tanto da essere ora in testa alla classifica marcatori del campionato con diciannove reti. Il prestito scadra' a dicembre quando terminera' la stagione calcistica in Brasile ma il ...