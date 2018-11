Coppa Italia Eccellenza - Quarti di finale | che rimonte per Borgomanero e Canelli SDS

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista : La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : le ambizioni dell’Italia in cerca di un’identità senza il faro Nicola Tumolero : La Coppa del Mondo di Speed skating riapre i battenti. Lo farà ad Obihiro (Giappone) per il primo round e sull’anello di ghiaccio nipponico l’Italia di Maurizio Marchetto ripartirà per un nuovo quadriennio olimpico, cercando di portare avanti il proprio percorso di crescita, ripartendo però da una base differente. Il Bel Paese, infatti, si presenterà al via di questa nuova avventura con una squadra che darà importanza agli atleti di ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per Obihiro. Si punta su Giovannini e Lollobrigida : Nel weekend si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Speed skating, a Obihiro (Giappone) andrà in scena l’apertura della stagione per quanto riguarda il pattinaggio velocità e l’Italia cercherà di essere protagonista con dieci alfieri. Il CT Maurizio Marchetto ha dovuto fare a meno di Nicola Tumolero, bronzo sui 10000 metri alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, che è purtroppo ancora fermo per infortunio. Questi ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : l’Olanda di Sven Kramer pronta a dominare - l’Italia orfana di Tumolero giocherà le sue carte : Da domani si comincia a fare sul serio. Spetterà al Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone) dare il via alla stagione della Coppa del Mondo dello Speed Skating 2018-2019. Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più veloci del Pianeta torneranno ad esibirsi e l’anello di ghiaccio nipponico rappresenterà il punto di partenza. In questo esordio non ci si aspettano grossi scossoni. L’Olanda, ...

Scherma - Coppa del Mondo sciabola 2018-2019 : Curatoli e Berré le punte dell’Italia. Si cerca un terzo giovane per comporre un trio da sogno : Nella nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile l’Italia punterà su Luca Curatoli ed Enrico Berré. Due atleti di grande talento che hanno ottenuto già diversi risultati di rilievo e sono pronti a portare nuovamente il Bel Paese al successo. Nell’ultima stagione Curatoli è salito sul podio a Padova e Mosca, sfiorando poi la medaglia agli Europei, mentre Berré è arrivato secondo ad Algeri e ha vinto a Madrid. Ciò che però manca ...

Coppa Davis 2019 - l'Italia a febbraio in India sull'erba : Roma, 14 nov., askanews, - L'esordio dell'Italia nella nuova Coppa Davis sarà sull'erba. L'India ha infatti optato per i prati verdi del Calcutta South Club - impianto da 17 campi da tennis che ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 maschile : da ammirare l’infinita classe olandese - ma l’Italia non starà a guardare. E i nostri giovani… : Nel prossimo fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di Speed skating: lo start avverrà in estremo Oriente, precisamente ad Obihiro, città giapponese. Partiamo dalle brevi distanze: sui 500 metri sicuramente bisognerà trovare un’avversaria all’altezza del norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen che lo scorso anno ha completato la fantastica doppietta Coppa del Mondo-Olimpiadi. Certamente agguerrita sarà la concorrenza olandese, ma ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : India-Italia si giocherà sull’erba! Scelta Calcutta come sede del turno preliminare : La nuova Coppa Davis 2019 è ormai alle porte e venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 assisteremo alle fase preliminare a 24 squadre funzionale alla qualificazione per la Finale in sede unica a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019. L’Italia se la vedrà in trasferta contro l’India e come era assai prevedibile la selezione di casa ha scelto l’erba come superficie di questo confronto. Saranno infatti il campo del Calcutta South Club ad ...

Coppa Davis - India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba : Coppa Davis, India-Italia si dovrebbe giocare sull’erba dopo la richiesta della Federazione indiana all’Itf Coppa Davis, India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba. La Federazione indiana ha richiesto all’Itf di giocare al South Club di Calcutta nonostante non arrivi ai 4 mila posti richiesti da regolamento, su un terreno ‘scomodo’ per gli azzurri, almeno secondo quanto ritenuto dagli indiani. Il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Stefano Gross la punta dell’Italia in slalom. Continuità di rendimento cercasi per lottare con i big : 11 Gennaio 2015, questa è la data della prima ed unica vittoria di Stefano Gross in Coppa del Mondo. Lo slalomista di Pozza di Fassa non è più riuscito da quella gara di Adelboden a salire sul gradino più alto del podio. Quella fu una stagione davvero eccezionale, visto che Gross fu secondo a Wengen e Schladming e tutto sembrava portare alla definitiva esplosione di un possibile campione tra i “rapid gates“. Da quel momento, però, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia e l’atavico problema dello slalom femminile. Le nuove giovani su cui investire : La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Levi, dove sabato è in programma il primo slalom femminile dell’anno. Una specialità nella quale l’Italia fatica ormai da molte stagioni ad essere un minimo competitiva (l’ultima vittoria risale al 2007 e l’ultimo podio al 2011). Una crisi quella nei “rapid gates” che non sembrava davvero trovare la parola fine per la squadra azzurra e dove anche il ricambio ...

Bebe Vio porta l'Italia verso la Coppa del Mondo : Inarrestabile la corsa verso la Coppa del Mondo [VIDEO] di Scherma Paralimpica di Beatrice Bebe Vio e delle sue compagne di squadra Loredana Trigilia, e Andrea Mogos che le ha viste vincitrici a Tbilisi Georgia con il risultato di 45-35. Il 'magico trio' ha saltato i quarti, incontrando le atlete cinesi in semifinale dopo che queste ultime avevano battuto le colleghe dell'Ucraina. Ora, ad attenderle, i prossimi tasselli verso la qualificazione ...

SuperCoppa Italiana in Arabia : arriva l’ok dell’Ambasciata di Riad : Supercoppa Italiana Arabia saudita. Si avvicina l’appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana in porgramma il prossim 16 gennaio in Arabia Saudita. A sfidarsi saranno la Juventus, vincitrice dello scudetto, e il Milan, finalista in Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri.La scelta di disputare la gara oltre i nostri confini non è così inusuale […] L'articolo Supercoppa Italiana in Arabia: arriva l’ok ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : si vola a Cottbus - tappa verso le Olimpiadi. Italia con Lodadio e Mori? 5 azzurri in lista : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. Il tradizionale appuntamento in terra teutonica aprirà il circuito riservato alle singole specialità, otto tappe sparse in giro per tutto il Pianeta al termine dei quali verranno assegnati i pass a cinque cerchi agli atleti che riusciranno a primeggiare nelle ...