Previsioni meteo oggi | nubi e nebbie in ulteriore estensione

Previsioni meteo - si delinea uno scenario di maltempo estremo per il weekend : piogge e temporali violentissimi al Sud : Previsioni Meteo – Lo scenario Meteorologico che si delinea per i prossimi giorni è particolarmente estremo per l’Italia: abbiamo già ampiamente parlato dell’Estate di San Martino provocata dall’Anticiclone Sub-Tropicale, un’anomalia fuori stagione che durerà per gran parte della settimana, fino a Giovedì 15 Novembre (compreso) con temperature massime che toccheranno i +25°C in molte Regioni del nostro Paese. Oggi ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 13 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Meteo Roma: Previsioni per martedì 13 novembre 2018 Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nubi sparse in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Previsioni per ...

Previsioni meteo : arriva l'anticiclone sub-tropicale - torna il caldo : Maltempo con le ore contate, arriva l'alta pressione sub-tropicale. Prossima settimana col caldo Previsioni Meteo / Le residue note d'instabilità, a tratti incisive, che stanno interessando oggi...

Meteo : oggi ancora piogge sul nord-ovest - perturbazione all'estremo sud - Previsioni : Maltempo che insiste su diverse regioni ma ha le ore contate. Alta pressione sub-tropicale in arrivo! Meteo / Le correnti umide e instabili di origine atlantica continuano ad interessare, seppur a...

Meteo - le Previsioni di oggi sabato 10 novembre | : Weekend incerto tra sole, qualche pioggia e il pericolo nebbie. Temperature in aumento per un'insolita espansione dell'anticiclone africano. E la prossima settimana sarà mite e soleggiata

Allerta meteo arancione in Sicilia per domani : dettagli e Previsioni : Una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale muoverà verso Est nelle prossime ore, coinvolgendo la Sicilia nella giornata di domani. Sabato 10 Novembre avremo per tanto un...

Meteo Roma : Le Previsioni del week end : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni. Nel Lazio tempo generalmente stabile con cieli generalmente poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni del week end Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi specie nel pomeriggio e nella serata di sabato. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni del week end Tempo generalmente ...

Previsioni meteo per il week end - il tempo sarà ambiguo tra sole e vortice mediterraneo : Roma - Una situazione ancora piuttosto ambigua per il fine settimana sull'Italia, i modelli confermano alcune condizioni di instabilità da non sottovalutare, legate alla presenza sul mediterraneo di infiltrazioni di correnti atlantiche associate ad una profonda depressione sull'Islanda. L'anticiclone delle Azzorre che timidamente si è spinto verso il nostro paese sarà troppo debole per portare tempo buono ovunque, ...

Meteo Roma : Le Previsioni per venerdì 9 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo sereno o poco nuvoloso. Nel Lazio tempo stabile sulla regione per l’intero arco della giornata con sole prevalente al mattino. Meteo Roma: Le previsioni di domani venerdì 9 novembre 2018 Sereno o poco nuvoloso sia al mattino come anche al pomeriggio; nuvolosità irregolare nelle ore serali, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Le previsioni di domani ...

Meteo : ennesima perturbazione con piogge incisive. Previsioni per oggi : ennesima perturbazione sull'Italia, colpito il nord-ovest. Le Previsioni per oggi. Meteo / Una nuova perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il Mediterraneo e sta interessando al momento i...

Previsioni meteo : ultime piogge nel week-end - poi arriva l'estate di San Martino! : Ultimi strascichi di maltempo nel week-end, poi alta pressione sub-tropicale sull'Italia e ritorno del caldo! Previsioni Meteo / Dopo tanto maltempo e danni estremi, oltre che vittime, la situazione...