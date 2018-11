Calcio | il presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo

Calcio - Savona. I dubbi del presidente Cavaliere sull'arrivo del Savona : "Nessuna preclusione - ma il campo due squadre non le regge" : ... parlando anche dell'imminente arrivo al Bacigalupo dell'Albissola , pronta a disputare presso l'impianto di Legino le proprie partite interne: 'Sono stato convocato dall'Assessore allo Sport del ...

Nuovo Presidente per il Modica Calcio : Settimana molto movimentata quella che sta per concludersi per il Modica Calcio. Adesso arriva anche il Nuovo Presidente. Si tratta di Saro Vindigni

Calcio - Albissola. Il presidente federale Gravina difende i ceramisti : "Non è possibile che debbano sottostare agli stessi obblighi di club ... : ...- in termini di progetto sarebbe soltanto l'applicazione di alcuni vantaggi di natura fiscale che arrivano dal dilettantismo e che dà possibilità di essere credibili davanti al mondo dello sport. Non ...

Darfo Boario Calcio - arrestato per droga il presidente : Ventidue arresti per droga, è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Bergamo e Brescia che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di ...

Maxi operazione dei carabinieri : 22 arresti per detenzione e spaccio di droga. Fermato anche un presidente di una squadra di Calcio [NOME e DETTAGLI] : I carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno sgominato un’organizzazione composta da albanesi e italiani dediti al traffico di droga. Tra i 22 arrestati anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. Dopo una perquisizione le forze dell’ordine hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni. L’operazione ha consentito di ...

Arrestato Gezim Sallaku presidente del Darfo Calcio : Un’organizzazione di trafficanti di droga albanesi e italiani è stata smantellata dai Carabinieri nel Bresciano. Sono 22 le persone finite

La Lega Pro di Calcio elegge Cristiana Capotondi come vice presidente. Affiancherà il presidente Ghirelli : Cristiana Capotondi è stata eletta vice presidente della Lega Pro. A deciderlo è l'Assemblea elettiva della Lega calcistica, che ha eletto con 48 voti (sui 56 presenti) Francesco Ghirelli. Capotondi, attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio, ha ricevuto 39 voti, mentre l'altro vice Jacopo Tognon, avvocato e membro del Tas, 37 voti.L'assemblea ha eletto anche i 6 nuovi consiglieri del ...

Calcio - Francesco Ghirelli nuovo Presidente di Lega Pro. Cristiana Capotondi vice : Francesco Ghirelli è stato eletto Presidente della Lega Pro. L’ex segretario generale ha avuto la nomina con 48 voti sui 56 presenti, garantendo così una linea di continuità dopo che Gabriele Gravina è stato eletto Presidente della Figc. I vice saranno l’attrice Cristiana Capotondi e l’avvocato Jacopo Tognon. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall’ex segretario generale (da gazzetta.it): “Con il sostegno del ...

CrotoneCalcio presentato dal presidente Gianni Vrenna il nuovo tecnico Massimo Oddo : Sala stampa affollata di tifosi che hanno voluto vedere e ascoltare il nuovo tecnico. Prima ancora di presentare Oddo, il

Spagna - arrestato vicepresidente FederCalcio : Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Casa Soule”, che due anni fa portò all’arresto di Villar, ex presidente della Federazione spagnola, la sede della Federcalcio catalana è stata perquisita dalla Guardia Civile. Secondo Cadena Ser, adesso a finire agli arresti è stato Andreu Subies, in passato numero uno della Federazione calcistica catalana e attuale vicepresidente della RFEF. Subies – stando alla ...

Un Allenatore al Giorno : Renzo Ulivieri - è presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio : Renzo Ulivieri dopo una breve carriera da calciatore trascorsa giocando per cinque anni come centromediano nelle giovanili della Fiorentina, retrocedendo poi nel 1966 in quarta categoria con il Cuoiopelli, Ulivieri, laureato all’ISEF a 22 anni, esordisce come Allenatore nella stessa squadra a 24 anni. Allenerà successivamente nel 1967-1968 il San Miniato, dal 1968 al 1971 la Primavera del Prato e, nel 1971-1972 il Fucecchio. Proprio ...

È precipitato l’elicottero del presidente della squadra di Calcio del Leicester City - non è chiaro se ci siano sopravvissuti : L’elicottero che di norma trasporta il presidente della squadra di calcio del Leicester City, l’imprenditore thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato fuori dallo stadio di Leicester un’ora dopo la fine della partita di Premier League contro il West Ham. Sul posto sono The post È precipitato l’elicottero del presidente della squadra di calcio del Leicester City, non è chiaro se ci siano sopravvissuti appeared ...

Calcio - dramma a Leicester : l’aereo del presidente si schianta vicino al King Power Stadium : Una tremenda notizia ha scosso il Calcio inglese questa sera: l’aereo del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato all’esterno del King Power Stadium prendendo immediatamente fuoco. Non è tuttora chiaro quanti fossero i passeggeri del volo, che è caduto immediatamente dopo il decollo, e quale fosse l’identità degli stessi. Srivaddhanaprabha è solito lasciare gli impianti attraverso il velivolo. Lo ...

Gravina nuovo presidente della FederCalcio : Gravina ne è certo, anche se conosce e ammette le difficoltà di un mondo tradizionalmente diviso. Lo stesso mondo che, neppure nove mesi fa nello stesso luogo, aveva combinato un pasticcio mancando l'...