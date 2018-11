Tu sì que vales | Maria De Filippi in lacrime per la storia di Chicca

Tu Si que vales : giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO : Commozione in studio per la storia di Chicca, ammalatasi a 13 anni. Un momento toccante ed emozionante durante la puntata di Tu si que Vales. Durante la puntata di sabato 10 novembre 2018... L'articolo Tu Si Que Vales: giudici e conduttori commossi per la toccante e drammatica storia della piccola Chicca. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti tv 10 novembre : boom di Tú sí que vales che vince ancora su Portobello : Tú sí que vales ieri vince la sfida del sabato sera mentre Portobello cala ancora Continua il duello del sabato sera tra Portobello e Tú sí que vales. Su Rai1 il terzo appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici ha raccolto davanti alla tv 3.219.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti tv 10 novembre: boom di Tú sí que vales che vince ancora su Portobello proviene da Gossip e Tv.

Antonella Clerici in calo con Portobello : Tu Si que vales da record : Antonella Clerici ancora in calo con Portobello. Boom per Tu Si Que Vales La sfida del sabato sera continua a decretare vincitore Tu Si Que Vales. Il talent show di Maria De Filippi ha fatto registrare 5.530.000 telespettatori, pari al 31.3% di share. Ascolti in crescita che hanno superato il record del 30,21% di share ottenuto sabato 3 novembre. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Iva Zanicchi continuano a collezionare ...

Tu si que vales - lo strazio di Belen Rodriguez per Chicca : morta a 13 anni per un tumore : Una storia straziante a Tu si que vales , lo show del sabato sera su Canale 5. Non solo divertimento, insomma. Nella puntata di sabato 10 novembre infatti è stata raccontata la storia di Chicca , una ...

Tu sì que vales - il concorrente balla con Belen e rischia di perdere i pantaloni : interviene Gerry Scotti : Divertente siparietto nella settima puntata dello show di Canale 5 che ha visto protagonisti un simpatico ballerino 79enne...

VIDEO Show delle Farfalle a Tu Si que vales - l’Italia della ritmica si esibisce in tv su Canale 5 : Grande palcoscenico per le Farfalle che hanno avuto la possibilità di esibirsi a Tu Si Que Vales, il celeberrimo programma campione d’ascolti che va in onda su Canale 5 ogni sabato sera. La Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha messo in mostra tutto il proprio talento con un’esibizione emozionante e unica, proprio come ci hanno abituato a fare nel corso degli anni in gara. Alessia Maurelli e compagne si sono scatenati davanti ...

Giulia De Lellis e Irama a Tu si que vales : la scelta della coppia : Cosa hanno detto Giulia De Lellis e Irama a Tu si que vales? Prima apparizione televisiva, come coppia, per Giulia De Lellis e Irama. I due sono stati ospiti di Tu si que vales, nella puntata in onda sabato 10 novembre. Il vincitore di Amici è stato invitato per cantare i suoi ultimi successi musicali […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama a Tu si que vales: la scelta della coppia proviene da Gossip e Tv.

Tu sì que vales - cantante avverte Rudy Zerbi : “Basta o ti spezzo…” : Rudy Zerbi ‘minacciato’ da un concorrente di Tu si que vales Nella puntata di questa sera di Tu sì que vales non poteva mancare il momento dedicato alla Scuderia dei talenti di Gerry Scotti che si è arricchita di un nuovo membro: il signor Francesco subito si è ‘scornato’ con il perfido (si fa per dire) Rudy Zerbi il quale non voleva farlo esibire. Subito l’anziano concorrente si è risentito e lo ha minacciato (in ...