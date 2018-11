Con Windows 10 19H1 | Microsoft porta le nuove Emoji 12 e lo slider della luminosità

Alexa per PC Con Windows 10 su Microsoft Store - : L'avvicinamento di Alexa al mondo PC si era già palesato all'inizio dell'anno con alcuni annunci del CES 2018 : l'assistente virtuale è stato poi preinstallato su una serie di computer prodotti da HP, Lenovo, Acer e ASUS. Oggi l'...

Windows 10 : Con 19H1 Microsoft dismette il vecchio mixer volume : Il processo di svecchiamento dell’interfaccia grafica che Microsoft sta attuando gradualmente in Windows 10 è molto lento ma continua a procedere senza sosta. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il mixer volume presente da anni nel sistema operativo di casa Redmond che, nelle ultime build appartenenti a 19H1 e rilasciate agli Insider, è stato definitivamente sostituito dalla voce “volume App” delle impostazioni la ...

Scarica ISO Windows 10 Con Windows ISO Downloader : Scarica ISO Windows 10 gratis. Come Scaricare Windows 10 gratis? Download ISO Windows 10 con il programma gratuito Windows ISO Downloader Scaricare ISO Windows 10 gratis Molti utenti ci chiedono come Scaricare ISO Windows 10 gratis e la risposta l’abbiamo scritta in questo articolo, dove abbiamo pubblicato una guida semplice e veloce per Scaricare Windows 10 in formato ISO anche in […]

ICone mancanti Taskbar Windows 10 : come risolvere : La Taskbar di Windows 10, chiamata anche barra delle applicazioni, è una delle funzionalità più utili del sistema operativo. Essa vi consente di accedere più facilmente a determinati programmi, visualizzare l’orario, lo stato della batteria, leggi di più...

Windows 10 : nuovi problemi Con October 2018 Update : Tra i problemi emersi nella nuova versione di Windows 10, aggiornata a October Update, è presente un difetto che può portare alla perdita di dati. October 2018 Update Il successore di April Update è, ormai, disponibile sul web ed è stato installato in vari dispositivi. Come ogni build porta dei cambiamenti in positivo, sono presenti anche i classici problemi che necessitano una “limata” per ottenere una versione stabile e funzionale. Tra i ...

Windows 10 : Con il prossimo aggiornamento sarà possibile disinstallare più app di sistema : Le Universal Windows App di sistema sviluppate da Microsoft per Windows 10 sono oggettivamente ben fatte, funzionali e dall’interfaccia grafica molto accattivante grazie al Fluent Design. Per quanto però queste possano essere ottime, non tutti gli utenti ne avvertono la necessità perché magari non sono interessati a una determinata applicazione oppure perché utilizzano delle alternative. Con October 2018 Update e precedenti è già possibile ...

Arriva WinAmp 5.8 Con pieno supporto a Windows 10 : Download ultima versione WinAmp 5.8 compatibile con Windows 10. Scarica l’ultima versione aggiornata di WinAmp per PC Windows 10 WinAmp 5.8 download per PC Windows 10 Nato nel 1997, era stato un grande protagonista della musica digitale fino al 2004. Ora però rinasce ed è tempo di fare festa! Qualche anno fa, quando ancora non c’erano Spotify e Pandora, […]

Velocizzare Windows Con Ashampoo Registry Cleaner : Velocizzare Windows andando ad ottimizzare il registro di sistema con questo programma gratuito Ti ricordi quanto era veloce e senza problemi il tuo PC? Recupera alcune prestazioni aggiornando il registro di Windows con Ashampoo Registry Cleaner. Con Ashampoo Registry Cleaner potrai facilmente e in sicurezza cancellare voci di registro ridondanti oppure danneggiate. Collegamenti difettosi nel […]

Samsung si unisce a Windows 10 on ARM : annunciato il Galaxy Book 2 Con Snapdragon 850 : Samsung ha appena annunciato il suo primo 2-in-1 Windows 10 dotato di processore ARM. Si chiama Galaxy Book 2 ed è alimentato dallo Snapdragon 850 di Qualcomm. Il nuovo chip della nota azienda californiana offre un aumento delle prestazioni pari al 30% grazie all’incremento della frequenza di clock. Nonostante la potenza maggiorata, attraverso un lavoro di ottimizzazione dei processi, lo Snapdragon 850 consuma meno della scorsa generazione ...

X Bianca / Grigia su iCone desktop Windows 10 : Sono apparse delle X Bianca su icone delo schermo Windows 10 cosa devo fare per togliere la X Bianca sull'icona desktop Windows 10.