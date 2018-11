Scossa terremoto magnitudo 3 5 nel Barese

Bari - Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 5 a 5 km da Altamura. “Gente in strada - ma nessun danno” : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita in provincia di Bari poco prima delle 14. L’epicentro è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv a 5 km a nord est di Altamura. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 13:45 IT del 09-11-2018 a 5 km NE Altamura (BA) Prof=38Km #INGV_21077981 https://t.co/Bojs0PwiMl — INGVterremoti (@INGVterremoti) 9 novembre 2018 Il sisma è stato nitidamente avvertito anche a Matera e in altri ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nel Barese : Una Scossa tellurica di magnitudo 3,5 è stata avvertita in buona parte della provincia di Bari alle 13,45. Dalle prime informazioni diffuse dal sito dell'Ingv, l'epicentro sarebbe stato registrato nella murgia Barese, a 5 km a nord est di Altamura, ad una profondità di 38 km. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non sono segnalati danni.

C’è stata una Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia : Alle 13.45 di oggi c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Puglia, con epicentro nel comune di Altamura, in provincia di Bari. La scossa è stata avvertita in molte zone della Puglia e in Basilicata: al momento

Terremoto Bari - paura in Puglia : Scossa magnitudo 3.5 sulle Murge - epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura (Bari) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5 sulle Murge, epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia : Scossa di terremoto magnitudo 4.2 vicino l’isola di Zante : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata vicino all’isola greca di Zante: secondo l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il sisma è stato registrato alle 00:46 ora locale, con epicentro a 41 km a sud-ovest di Zante, nel Mar Jonio. A seguito dell’evento dello scorso 26 ottobre (magnitudo 6.4) sono state numerose le repliche rilevate nell’area. L'articolo Grecia: scossa di terremoto magnitudo 4.2 vicino ...

Terremoto - forte Scossa nel Circolo Polare Artico : avvertita sull’isola vulcanica di Jan Mayen : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata alle 02:49 ora italiana nelle acque del Circolo Polare Artico, pochi chilometri a nord dell’Islanda e a est della Groenlandia, in territorio norvegese. Al momento non si registrano danni o vittime. Il centro per i Terremoti norvegese NORSAR ha reso noto che il sisma è stato avvertito tra l’isola vulcanica di Jan Mayen e la Groenlandia. Secondo l’agenzia di stampa ...

Terremoto - forte Scossa nel Circolo Polare Artico : magnitudo 6.8 tra Islanda e Groenlandia [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Forte Scossa di terremoto nel mar di Groenlandia a largo di Jan Mayen : Forte scossa di terremoto nella notte tra Atlantico e Mar Glaciale Artico. Epicentro a largo della Groenlandia. Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 9 novembre 2018, esattamente...

TERREMOTO IN IRPINIA DI MAGNITUDO 3.0/ Ultime notizie - paura per la Scossa : scuole chiuse e gente in strada - IlSussidiario.net : IRPINIA, TERREMOTO oggi ad Avellino e Napoli: scossa M 3.0 in Campania. Ultime notizie INGV, i dati e i danni: paura per il sisma e gente per strada

Puglia : tremori e boati su Barletta - Scossa di terremoto lieve ma superficiale - dati INGV : lieve scossa di terremoto avvertita a Barletta, sisma molto superficiale, percepiti boati. Una scossa di terremoto piuttosto insolita si è verificata oggi 7 novembre 2018, esattamente alle 14.03,...