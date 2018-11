Juventus | Paulo Dybala sfida l’amico Pipita | “vogliamo battere Higuain”

Juventus - Paulo Dybala sbotta : la sostituzione di Manchester ed il trattamento speciale per CR7 : Paulo Dybala stizzito dopo la sostituzione decisa da Max Allegri durante Manchester United-Juventus, la Joya ha parlato dell’accaduto Paulo Dybala non è stato certo contento di lasciare il campo durante Manchester United-Juventus. “Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l’adrenalina. Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

Juventus in ansia per Paulo Dybala - : La Juventus è in ansia per Paulo Dybala . L'attaccante bianconero, in campo con l'Argentina nella sfida contro il Brasile a Jeddah in Arabia Saudita, persa per 1-0, è stato costretto a lasciare il ...

Juventus - Bernardeschi : 'Ronaldo è meglio di Messi. Ho svoltato grazie alle parole di Paulo Sousa' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta". parole di affetto,...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Juventus-Young Boys 3-0 - tripletta di Paulo Dybalo. Show dell’argentino allo Stadium : Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester ...

Juventus - vistosa fasciatura alla caviglia per Paulo Dybala : Mattinata di lavoro per la Juve che si è subito lasciata alle spalle la grande vittoria ottenuta contro il Napoli. I bianconeri, infatti, hanno gia' iniziato la marcia di avvicinamento alla partita contro lo Young Boys. Quest'oggi, chi ha giocato ieri contro i partenopei ha svolto il classico lavoro defaticante. La partita contro il Napoli però ha lasciato qualche strascico a livello fisico per qualche giocatore della Juventus. Infatti, Paulo ...

Juventus - Paulo Dybala si sblocca : a segno nell'anniversario della morte del padre - lacrime in campo : Paulo Dybala , da otto anni a questa parte, esulta alzando il dito al cielo. La dedica è tutta per il padre, mancato precocemente a causa di un tumore il 26 settembre del 2010. Una data importante, ...