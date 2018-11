Piero Chiambretti | colpaccio su Rete4 | in studio arriva Asia Argento

Piero Chiambretti chiama Asia Argento : parlerà del flirt con Fabrizio Corona? : Asia Argento ospite da Chiambretti: farà delle rivelazioni su Corona? Mercoledì sera andrà in onda su Rete 4 una nuova puntata del programma condotto da Piero Chiambretti intitolato #CR4 – La Repubblica delle Donne. E proprio poco fa TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione, che ha già infiammato gli animi in rete. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog televisivo, in base alle indiscrezioni raccolte in queste ultime ore, ha ...

Il debutto di Piero Chiambretti con La Repubblica delle donne : ... 'Perché una trasmissione dedicata alle donne? Il mio è anche un omaggio a loro che, dopo decenni di frustrazioni e lotte, oggi sono il vero petrolio del mondo. Quando il Dalai Lama ha detto che 'il ...

Piero Chiambretti torna in televisione - una cosa mai successa prima : chi ci sarà : Domani, mercoledì 31 ottobre, Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con "#CR4 - La Repubblica delle donne". Uno show che vedrà protagonista l'universo femminile in tutte le sue ...

#CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti : le anticipazioni : Piero Chiambretti torna in prima serata su Retequattro con #CR4 La Repubblica delle Donne: ecco tutte le novità del programma C’è grande attesa e curiosità per il nuovo programma di Piero Chiambretti #CR4 La Repubblica delle Donne in partenza mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete4. Ecco tutte le novità e le anticipazioni dello show interamente dedicato all’universo femminile. La Repubblica delle Donne su Rete 4: le ...

Fabrizio Corona ospite da Piero Chiambretti : il retroscena : Piero Chiambretti chiama Fabrizio Corona nel suo nuovo programma Giovedì scorso al Grande Fratello Vip c’è stata un’incredibile e inaspettata litigata tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. Difatti quest’ultima, poco prima di salutarlo, gli ha ricordato una vecchia vicenda di ben 13 anni fa. Vicenda, che ai tempi l’ha fatta molto soffrire. A quel punto i due hanno iniziato a litigare furiosamente, lasciando di stucco i ...

Piero Chiambretti con «#CR4 : la Repubblica delle Donne» in prima serata - : Quando quei mondi sono diventati "il mondo" e i personaggi pubblici sono stati sostituiti dalla gente della strada, il punto di vista si è ribaltato. Quindi da molti anni cerco di fare trasmissioni ...

Piero CHIAMBRETTI/ "Vorrei che mia figlia fosse innamorata di me" : PIERO CHIAMBRETTI in un'intervista al settimanale Grazia racconta del suo ritorno in tv su Rete4 con "CR7 - La repubblica della donne" e del suo amore per la figlia Margherita(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 01:43:00 GMT)

Piero Chiambretti parla di sua figlia Margherita : “Per me esiste solo lei” : Piero Chiambretti racconta in’intervista al settimanale Grazia il rapporto con la figlia Margherita Il conduttore Piero Chiambretti, intervistato dal settimanale Grazia, racconta alcuni momenti della sua infanzia e del suo rapporto con la figlia. La piccola Margherita, nata sette anni fa, ha completamente rubato il cuore del simpatico Chiambretti. Lo stesso conduttore, infatti, rivela: “Da […] L'articolo Piero Chiambretti parla ...

La Repubblica delle Donne su Rete 4 : Signorini - Zanicchi e Malgioglio nel cast con Piero Chiambretti : Se la Juventus ha #CR7, Mediaset ha il suo #CR4: Piero Chiambretti. Un bomber che, tranne eclatanti exlpoit in nazionale come Sanremo, ha sempre giocato i campionati minori delle seconde serate. Da mercoledì 31 ottobre, la sera dei mostri di Halloween, debutterà nella prima serata della rinnovata Rete 4 con la trasmissione La Repubblica delle Donne. Sarà un esperimento interessante e forse anche rischioso per il prime time, su cui ...

mondadori * Piero Chiambretti A ' CHI ' : ' QUANDO PASSAI A MEDIASET LA SINISTRA MI CRITIC' MOLTO. OGGI È PROPRIO LA SINISTRA CHE VORREBBE ... : «Perché una trasmissione dedicata alle donne? Il mio è anche un omaggio a loro che, dopo decenni di frustrazioni e lotte, OGGI sono il vero petrolio del mondo. QUANDO il Dalai Lama ha detto che "il ...

CR4 - La Repubblica delle donne - il promo con Piero Chiambretti (video) : Preparativi in corso per il ritorno di Piero Chiambretti in vista del suo nuovo programma CR4 - La Repubblica delle donne. La sua partenza era prevista per mercoledì 17 ottobre ma per non scontrarsi con le partite in Champions League, la prima puntata è stata ri-programmata per mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete 4.Intanto la rete diretta da Sebastiano Lombardi ha iniziato a trasmettere il promo della trasmissione in rotazione. ...

Piero Chiambretti a Blogo : "La seconda serata ormai è un calcio in cul* - ora debutto in prima" (VIDEO) : Si avvicina il debutto di Piero Chiambretti in prima serata. Il conduttore a 62 anni esordirà nella pregiata fascia di palinsesto. Lo farà con CR4 - La Repubblica delle donne, il nuovo programma di Rete 4 al via mercoledì 17 ottobre alle 21.25. Blogo ha intervistato lo showman che fino alla scorsa stagione era alla guida di Matrix Chiambretti su Canale 5:prosegui la letturaPiero Chiambretti a Blogo: "La seconda serata ormai è un calcio in ...

Piero CHIAMBRETTI/ "Il mio Festival di Sanremo? Pensavo più che altro alla violinista..." (La mia passione) : PIERO CHIAMBRETTI a La mia passione: il simpatico conduttore racconta la sua vita e ripercorre la sua carriera tra aneddoti, ricordi e curiosità. (La mia passione, Rai 3)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...