NBA – LeBron James non si nasconde | “complimenti a Toronto | sono i migliori ad Est Noi

NBA – LeBron James apprezza l’arrivo di Chandler : “abbiamo firmato un campione esperto e intelligente” : LeBron James ha speso parole d’elogio per l’arrivo di Tyson Chandler in maglia Los Angeles Lakers, elogiando l’intelligenza tattica e l’esperienza dell’ormai ex Suns Tyson Chandler ha raggiunto il buyout con i Phoenix Suns. Il centro ha lasciato la franchigia dell’Arizona, alla quale era legato da un contratto da 13 milioni, per svincolarsi e firmare con i Los Angeles Lakers. l’arrivo di Chandler poterterà muscoli ed esperienza al roster ...

Debutta 'Shut up and dribble' : LeBron James racconta l'impatto sociale della star NBA : "Quello in cui viviamo oggi è un mondo diverso da quello del passato " concorda Steve Kerr " per via di una combinazione di eventi sociali e politici, per l'avvento dei social media, per determinati ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...

NBA - tutti pazzi per D-Rose : da LeBron a Curry - quanti elogi per il fenomeno “ritrovato” : Derrick Rose ha ricevuto attestati di stima da parte del mondo NBA dopo una prestazione leggendaria contro Utah nella notte Derrick Rose sembrava essersi “perso” a causa dei numerosi e gravi infortuni ai quali ha dovuto far fronte. L’ex Mvp invece, questa notte ha avuto un sussulto e che sussulto. 50 punti che hanno permesso ai T’Wolves di superare Utah ed una leadership che non si vedeva da tempo in D-Rose, il ...

NBA - Luka Doncic realizza il suo sogno : LeBron James gli regala la maglia : Nonostante l'aria da adulto e la maturità cestistica più volte messa in mostra sul parquet, Luka Doncic resta sempre un ragazzo appassionato di basket. Uno di quelli con lo sguardo sognante davanti ai ...

NBA risultati : LeBron all'ultimo salva i Lakers - Belinelli 14 nello show Spurs : I Lakers strappano il successo casalingo contro Dallas grazie a un libero di LeBron James a 2' dalla fine, dopo che i Mavs avevano acciuffato con Luka Doncic la prima parità della partita. Tutto ...

NBA - risultati della notte : LeBron stavolta non sbaglia i liberi - show di Curry contro New Orleans : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113 Con un vantaggio di 13 lunghezze a 3:42 dalla fine della partita, sembrava che ormai il successo fosse ormai cosa fatta per i Los Angeles Lakers. In questa ...

NBA 2019 : nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs : Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa. L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, ...

Basket - NBA : Thompson da record - 14 triple. LeBron ancora ko : NEW YORK - L'ennesimo ko, il quinto in sette gare, dei Los Angeles Lakers di LeBron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State Warriors sono le note più significative ...

NBA - quinto ko per i Lakers di Lebron - bene gli Spurs di Belinelli - Thompson straripante : L'ennesimo ko, il quinto in 7 gare, dei Los Angeles Lakers di Lebron James e il record di punti realizzato da Klay Thompson dei Golden State sono le note più significative delle partite della notte ...

NBA - Bucks ultimi imbattuti - 7-0 - - Butler manda ko LeBron James e i Lakers : ... mandano a libri un nuovo record di franchigia per triple realizzate, ben 19, ed è proprio il tiro dalla grande distanza a fare tutta la differenza del mondo. Il 42.3% dall'arco dei padroni di casa ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

NBA - l'altra Los Angeles corre : i Clippers senza stelle precedono i Lakers e LeBron : 'La difesa vince le partite, è una legge vecchia come il Mondo, questa è la nostra mentalità' ha aggiunto Avery Bradley, uno dei migliori difensori sul perimetro dell'intera Lega. Gli specialisti ...

NBA – Nuovo traguardo per LeBron James : è il 6° miglior marcatore di sempre - supera Nowitzki : Grazie ai 35 punti segnati contro gli Spurs, LeBron James è diventato il 6° miglior marcatore della storia dell’NBA superando Dirk Nowitzki I Los Angeles Lakers hanno perso la 5ª partita della loro stagione questa notte, contro i San Antonio Spurs, ma LeBron James ha ugualmente un motivo per sorridere. Il numero 23 dei Lakers ha messo a segno 35 punti che lo hanno fatto diventare il 6ª miglior marcatore della storia dell’NBA. Grazie ai ...