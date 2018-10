Viaggio negli affreschi di Banksy nella mostra ' This is not a photo opportunity'

Genova - Viaggio negli ambulatori sociali : medici specialistici al servizio degli indigenti a prezzi “popolari” : negli ultimi dieci anni sempre più persone – 12 milioni, stando all’ultimo Rapporto Censis sula sanità in Italia – rinunciano a curarsi per problemi economici. Certo, ci sarebbe la Asl, ma le lunghissime liste d’attesa fanno perdere la voglia a molti e c’è chi, come le persone prive di permesso di soggiorno o senza dimora, non ha diritto al medico della mutua e finisce per intasare il pronto soccorso oppure, all’opposto, per ...