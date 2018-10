Wrestling | Roman Reigns si ritira | la leucemia è tornata

tvzap.kataweb

(Di martedì 23 ottobre 2018) Pessima notizia per gli appassionati di. Il campione, nel corso della puntata di Raw andata in onda questa notte, ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring per il ritorno della. Il 33enne di origini samoane e italiane (vero nome Leati Joseph Anoa’i) ha aperto lo show presentandosi non con l’abbigliamento da wrestler ma in abiti comuni e ha spiegato la sua necessità di rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal Championship agguantata il 9 agosto scorso a Summerslam nella sua sfida con Brock Lesnar, per potersi dedicare a un’altra lotta ben più importante: quella contro la. La promessa diIl tumore, come riporta Repubblica.it, lo ha colpito già all’età di 22 anni ma era riuscito a vincerlo anche grazie alla stabilità finanziaria derivata dalla carriera come wrestler che gli aveva dato ...