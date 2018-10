TIM Party regala traffico illimitato per un mese | ma non è chiaro quanto duri un mese per

Gardaland Halloween Party del 31 ottobre apre l'ulTIMo weekend di Magic Halloween : Oltre al Welcome Show, in programma tutti i giorni alle ore 09.55, anche tanti spettacoli a tema Halloween che, durante tutte le giornate, sorprendono gli Ospiti con show live e divertenti ...

Il parco diverTIMenti Fasanolandia organizza la terza edizione dell'Halloween Party : ... con film horror per grandi e bambini, animazione dal vivo con i personaggi più famosi dei film horror , It, l'Esorcista, Saw e Nightmare, , allestimenti e intrattenimenti a tema, tanti spettacoli, ...

Non solo Giga Illimitati con TIM Party - ma anche Voucher Cinema - DAZN e altro : TIM Party proroga la promo DAZN, gli sconti sull'acquisto degli smartphone a listino e degli ingressi per il Cinema, oltre a prevedere dei bonus L'articolo Non solo Giga Illimitati con TIM Party, ma anche Voucher Cinema, DAZN e altro proviene da TuttoAndroid.

TIMeless Party al Villanova - Pulsano / TA - : ... uno spettacolo ispirato scenograficamente e come set list al Global Spirit Tour, che ha portato i Depeche Mode ad esibirsi in tutto il mondo con centinaia di date. Al termine dei concerti, la festa ...

TIM Party regala un viaggio a Barcellona per tutta la famiglia : Il servizio gratuito dedicato ai clienti Tim, Tim Party, questa settimana è dedicato al film Disney Gli incredibili 2 e in più puoi vincere un viaggio a Barcellona di cinque giorni per tutta la famiglia. Per partecipare occorre essere iscritti al programma, puoi farlo QUI. Tim Party: i regali “Per riconoscere a tutti i Clienti TIM fissi e mobili le attenzioni che meritano e rendere speciale ogni momento passato insieme“. È così che ...

Mirabilandia. Oltre 3000 persone al primo Pigiamalandia Party al parco diverTIMenti romagnolo : ... un fantastico Contastorie per accompagnare gli ospiti più giovani nel magico mondo delle fiabe comodamente sprofondati in enormi cuscini, una Silent Disco di Pigiamalandia per i teenagers e una ...

TIM Party presenta i nuovi regali di settembre : 10 GB per una settimana e Cinema 2×1 : Ecco i nuovi regali di TIM Party che l'operatore offre a partire dal 10 settembre. A tutti coloro i quali aderiranno alla campagna di fidelizzazione di TIM l'operatore offre, oltre al solito catalogo di premi diviso per categorie, varie novità, una su tutte l'opzione 10 GB gratis per una settimana. L'articolo TIM Party presenta i nuovi regali di settembre: 10 GB per una settimana e Cinema 2×1 proviene da TuttoAndroid.

Super prezzo Samsung Galaxy S9 : come ottenerlo con TIM Party : Se siete clienti TIM da almeno cinque anni acquistare il Samsung Galaxy S9 fino al 6 ottobre vi converrà molto di più: gli iscritto a TIM Party, infatti, avranno la possibilità di portarsi a casa il top di gamma sudcoreano al prezzo scontato di 549.99 euro (in luogo degli 899.99 euro di listino, con un taglio di 350 euro esatti). La promozione prevede l'acquisto in un'unica soluzione (il pagamento rateale non è previsto), questo volevamo ...

