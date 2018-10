PostepayCrowd 2 0 | Poste Italiane supporta nuovi progetti in ambito Fintech e Pagamenti

PostepayCrowd 2.0 - supporto alle imprese nel settore dei pagamenti digitali : Gia' finanziato il primo progetto da Poste Italiane nell'ambito dell'iniziativa PostepayCrowd 2.0, svolta in collaborazione con Mastercard e con la piattaforma online partner Eppela. L'azienda ha dunque aperto la seconda fase della sua campagna [VIDEO] finalizzata a dare supporto ad imprese in fase di nascita; nel corso della prima, sono stati più di 190 i progetti che hanno beneficiato del sostegno economico delle donazioni sul web e che hanno ...

PostepayCrowd 2.0 entra nell’era del fintech : Gli italiani amano sempre di più sfruttare le modalità innovative di pagamento digitale, come confermano diversi dati, e per gli innovatori è davvero un’ottima notizia. La rivoluzione, culturale in primis, è appena cominciata e nei prossimi anni ulteriori tool, prodotti e processi sono attesi in grado di cambiare le regole del fintech, cogliere al meglio la mutata sensibilità del pubblico e qualche fisiologica evoluzione normativa. In ...