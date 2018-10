Opinione pubblica giordana chiede al governo di annullare accordo con Israele

Chi ha molestato Asia Argento a 16 anni? Un'attenzione morbosa dell'Opinione pubblica (Verissimo) : Chi ha molestato Asia Argento a 16 anni? C'è Un'attenzione morbosa nei confronti dell'attrice dopo le denunce che l'hanno vista protagonista di recente. (Verissimo)(pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 07:17:00 GMT)

Tunisia : economista Saidane - il governo inganna l'Opinione pubblica sull'aumento del budget nel 2019 : Tunisi, 11 ott 13:33 - , Agenzia Nova, - L'esperto in economia tunisino, Ezzedine Saidane, ha accusato oggi il governo di ingannare l'opinione pubblica sul bilancio statale per l'anno... , Tut,

Riace - lo scivolone social di Salvini : contesta il sindaco Lucano pubblicando l'Opinione di un prestanome del clan Ruga : Per Matteo Salvini è il 'cittadino modello' in grado di svelare i presunti segreti del modello Riace , per la magistratura è un prestanome. Brutto scivolone social per il ministro dell'Interno. Per ...

Il colera tornerà in Italia? No - e non ha senso aizzare l’Opinione pubblica : Il colera è una malattia che, come altre originate da un agente infettivo, la peste o la malaria ad esempio, gode anche di una fama letteraria. Basta ricordare Morte a Venezia, capolavoro di Thomas Mann, che ebbe un’eccellente trasposizione cinematografica sotto la direzione di Luchino Visconti. Personalmente ricordo anche che nel mese di settembre 1973, ero all’Università, si verificarono una serie di focolai epidemici di colera (malattia ...

Mattarella : 'Le toghe rispondano alla legge - non alle pressioni di Opinione pubblica e media' : 'La magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge': lo ha detto Sergio Mattarella nel discorso di commiato ai componenti uscenti del Csm e di ...

L’Opinione pubblica è un trucco : Non lo sosteneva Pereira, ma il suo amico Silva, nel famoso romanzo di Antonio Tabucchi (che oggi compirebbe 75 anni) The post L’opinione pubblica è un trucco appeared first on Il Post.

Informare l'Opinione pubblica nell'era dell'algoritmo. Il progetto Public Mind : Ripartire dal giornalismo fatto dai professionisti per ricostruire l'opinione pubblica. Siamo agli albori di un nuovo umanesimo alimentato dall'informazione proprio oggi che lo spazio condiviso è ...

"Noi non siamo riusciti a rispondere a due grandi sentimenti dell'Opinione pubblica italiana. Il primo sentimento è la rabbia - il secondo è la paura" : "Noi non siamo riusciti a rispondere a due grandi sentimenti dell'opinione pubblica italiana. Il primo sentimento è la rabbia, il secondo è la paura. Se una persona è arrabbiata perché ha perso il posto di lavoro o ha incertezza sul futuro, non è sufficiente rispondere con le statistiche di un'economia che incomincia ad andare bene". Lo sottolinea Marco Minniti, intervistato da Presadiretta nella puntata "La ...