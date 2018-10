È crollata una scala mobile nella metropolitana di Roma

È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Forte terremoto ad Haiti - almeno 11 morti. crollata una chiesa : È di undici morti e almeno 135 feriti il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 5,9 Richter che ha colpito ieri sera alle 20,12 locali (le 2,12 italiane di oggi) il...

Prato - maxi incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere

Terremoto ad Haiti - scossa magnitudo 5.9 : almeno 11 morti. crollata una chiesa : Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. Molti risultano i danni mentre sta crescendo di ora in ora il bilancio dei morti. ? #Haiti @MonitoreoPGR103...

Forte terremoto ad Haiti - molti feriti. crollata anche una chiesa : Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito Haiti nella zona nord-occidentale. molti risultano i feriti, per lo più in maniera lieve, e alcune case sono andate distrutte. Al momento non sono confermate ...

È crollata una parte di un ponte a Calcutta - in India : non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti : È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: alcune auto che lo stavano attraversando sono cadute e si teme che qualcuno possa essere rimasto intrappolato tra le macerie. Per ora i soccorritori non hanno dato informazioni certe The post È crollata una parte di un ponte a Calcutta, in India: non ci sono ancora notizie confermate su morti e feriti appeared first on Il Post.

Roma - il rettore della chiesa crollata : “Sabato doveva esserci un matrimonio - sarebbe stata una strage” : “Ero steso, stavo leggendo, mi sono affacciato e c’erano persone che urlavano, non so quanti erano ci vedo poco. Sono uscito e ho visto già tutti li, vigili del fuoco, polizia. Sabato era previsto un matrimonio e ora staremmo qui a piangere i morti”. Così Daniele Libanori, rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami cui è crollato il tetto il pomeriggio di giovedì 30 agosto. L'articolo Roma, il rettore della chiesa ...