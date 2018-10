Maltempo su Pescara il Sindaco chiude le scuole | ma molti studenti erano già in strada

Serie B - rinviata per il Maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Maltempo a Pescara - grosso albero crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...