Il sindaco di Predappio | Mai alcun problema dalla marcia ma non siamo la Chernobyl

Il sindaco di Predappio : "Non siamo la Chernobyl della storia. Aiutateci ad andare oltre al fascismo" : "Detto che tutti hanno il diritto di manifestare, non sono io deputato a rilasciare le autorizzazioni. È un compito che spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, questura e prefettura. Io per agevolare le cose ho messo a disposizione dell'Anpi il teatro. Poi decideranno gli organi preposti se concedere la piazza o il teatro". Lo dice in un'intervista al QN Giorgio Frassineti, sindaco Pd di Predappio, paese natale di Benito Mussolini in ...