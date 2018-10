Minniti sarà o no il candidato renziano alla guida del Pd? : La candidatura di Marco Minniti non arriva, "al momento". L'ex responsabile del Viminale dovrebbe sciogliere la sua riserva dopo il Forum del Partito Democratico in programma sabato e domenica prossimi a Milano. Questo, almeno, stando a quanto riferiscono fonti del partito vicine all'ex segretario. La posizione tenuta da Matteo Renzi rimane, sulla carta, quella del 'niente convocazione, niente candidato' e tuttavia ...

Sarà Minniti a sfidare Zingaretti per la guida del Pd? : Se la sinistra si presenta divisa non solo non vince contro queste destre ma non riesce neanche a competere. Pierluigi Bersani ripete questa tesi da tempo ma con i fedelissimi ieri è tornato a ...