: Mantova, ferisce 28enne dopo una lite - TelevideoRai101 : Mantova, ferisce 28enne dopo una lite -

Accoltella un giovane marocchino che lo aveva "sfidato" con degli amici.E'accaduto aai giardini di Belfiore, nei pressi di un circolo privato. La situazione è degenerata quando un giovane ha cercato più volte di entrare nel casotto del circolo per prendere degli attrezzi per la grigliata.Davanti all'insistenza, un 60enne socio ha perso la pazienza euna discussione vistosi circondato dai maghrebini, ha estratto un coltello e ha colpito senza guardare ferendo unall'addome. Il 60enne è statp portato in Questura.(Di domenica 21 ottobre 2018)