Giocare ai titoli di oggi tra mille anni - articolo

(Di sabato 20 ottobre 2018) Chiedete a un adolescente dicosa sia un floppy disk e ciò che riceverete come risposta sarà solo un silenzio perplesso. Per loro si tratta di antichi artefatti. Mostrate un gioco "vecchio" (diciamo degli2000) a un ragazzo die potrebbe guardarlo con incredula curiosità. I giochi avevano davvero quell'aspetto nell'insondabile recesso dell'antichità? Per me che ho 30i giochi dei primi'90 (e le macchine che li fanno girare) trasudano già una certa primitività aliena. Rivisitarli decenni dopo il loro periodo con curiosità da storico è tanto affascinante quanto frustrante: è facile scontrarsi contro i giochi vecchi e i loro funzionamenti arcaiciL'avanzamento e il cambiamento della tecnologia è rapido e, come sottolineato da molti, presenta dei problemi preoccupanti per quanto riguarda la preservazione dei giochi più vecchi. Ma ci sono altri problemi che ...