Festa 5 stelle al Circo Massimo | Di Maio | nessun condono | siamo 30mila

M5S - Festa 5 stelle al Circo Massimo : E' il giorno di Italia a 5 stelle, la kermesse politica del Movimento che oggi e domani si terrà al Circo Massimo di Roma. Un palco rotondo al centro dello spazio che...

Alessandro Di Battista nuovo ministro degli Esteri? Lui rimane sempre in «Movimento»

Italia 5 Stelle 2018 - Convention M5s/ Diretta streaming video : il programma - è la prima Festa di governo : Italia 5 Stelle, Convention M5s in Diretta streaming video: il programma della kermesse, è la prima festa di governo per il Movimento 5 Stelle. Le ultime notizie: chi salirà sul palco(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 02:00:00 GMT)

Grillo - linea dura per non rovinare la Festa cinquestelle al Circo Massimo : Il clou sarà domenica, quando sul palco si alterneranno - ma non sono esclusi siparietti insieme - i due Giuseppe del M5S. Ovvero Beppe Grillo e 'Pino' Conte. Per la prima volta insieme: l'ex comico e ...

No Tav contestano i Cinque Stelle alla loro Festa 'I loro ministri maleducati' : Forte contestazione dei No Tav al Movimento 5Stelle alla festa piemontese dei grillini dove era attesa la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sul palco di Settimo Torinese è salito lo storico leader del fronte che si oppone all'alta velocità Torino-Lione, Alberto Perino: 'Finora ho messo la faccia per il Movimento ...

Il 20 e 21 ottobre torna “Italia 5 Stelle” - la Festa del M5S : sarà al Circo Massimo : Il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato la nuova edizione della tradizionale festa annuale del M5S: "Poco fa ci siamo visti con Beppe Grillo e Davide Casaleggio e abbiamo un importante annuncio per tutti voi: il 20 e 21 ottobre ci vediamo tutti a Roma, al Circo Massimo, per la quinta edizione di Italia 5 Stelle".Continua a leggere