Verso Juve Genoa | out Dybala? Allegri riabbraccia Douglas Costa

Juventus Women - di corsa sotto la pioggia Verso la Supercoppa : TORINO - Allenamento sotto la pioggia per la scudettata Juventus Women che sabato 13 ottobre, ore 20.30, sfiderà la Fiorentina detentrice della Coppa Italia in un match che metterà in palio la ...

Juve al lavoro - D.Costa Verso il rientro : ANSA, - TORINO, 10 OTT - Juventus di nuovo al lavoro alla Continassa. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, al termine della partita di sabato contro l'Udinese, i bianconeri hanno svolto ...

Zinedine Zidane Verso il ritorno alla Juventus - la conferma del suo agente Alain Migliaccio : Il nome di Zinedine Zidane è uno dei più chiaccherati di quest'ultimo periodo. In particolar modo, secondo molti rumors potrebbe essere il successore di José Mourinho sulla panchina del Manchester ...

Juventus - Marotta Verso il Napoli? : Con le sue dichiarazioni a Sky Sport, Marotta ha smentito una sua possibile candidatura a presidente della FIGC , e a qualunque altro ruolo in Lega, . È quindi probabile che continui con il suo ruolo ...

Juve Napoli - è già sfida Scudetto : tutti i gol segnati Verso lo scontro diretto : A distanza di cinque mesi è ancora Juventus-Napoli , prima sfida Scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall'illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7° titolo di fila per Allegri, ...

Verso Juventus-Napoli - Ancelotti : “Nessun nome sulla formazione. Ronaldo? Gli sono riconoscente” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Napoli, big match della settima giornata, Carlo Ancelotti ha affrontato i temi della gara a cominciare dalla formazione, su cui non si sbottona: “Non darò nessun nome. Ci siamo allenati, stiamo tutti bene. L’unico problema per questa partita sarà scegliere. La squadra sta bene ed è motivata. Più di 11 meriterebbero di giocare contro la Juve per quello che hanno dimostrato nelle ...

Napoli - i numeri e i dubbi di Ancelotti Verso la sfida contro la Juventus : Carlo Ancelotti. Getty Images Ventuno calciatori impiegati, con l'esordio positivo ieri di Malcuit, in assoluto, e Fabian Ruiz, in campionato,, ma solo undici logicamente da mandare in campo sabato ...

Verso Frosinone-Juve - Allegri cambia tutto : dentro Perin dal 1' - c’è Dybala : Frosinone-Juve- Dopo la grande notte del Mestalla, la Juventus si prepara al prossimo match di campionato. Sfida apparentemente facile, ma occhio alla grinta e al carattere del Frosinone. Lo sa bene Allegri, il quale predicherà massima concentrazione e attenzione. Saranno tante le novità in vista della sfida di domenica sera. Occhio al turno infrasettimanale: la […] L'articolo Verso Frosinone-Juve, Allegri cambia tutto: dentro Perin dal ...

Verso Frosinone-Juve - Allegri cambia tutto : dentro Perin dal 1' - c’è Dybala : Frosinone-Juve- Dopo la grande notte del Mestalla, la Juventus si prepara al prossimo match di campionato. Sfida apparentemente facile, ma occhio alla grinta e al carattere del Frosinone. Lo sa bene Allegri, il quale predicherà massima concentrazione e attenzione. Saranno tante le novità in vista della sfida di domenica sera. Occhio al turno infrasettimanale: la […] L'articolo Verso Frosinone-Juve, Allegri cambia tutto: dentro Perin dal ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : si va Verso una giornata di stop : TORINO - La decisione verrà presa giovedì 27, con comunicazione prevista per il giorno successivo. Allo stato delle cose si profila una sola giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo , conseguenza ...

Piazza Affari : Juventus sale Verso 1 - 402 Euro : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,31%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB ...

Rodriguez : 'Ronaldo alla Juve viaggio Verso il nulla - faticherà tanto' : Dalle pagine di Marca , Juanma Rodriguez è tornato ad attaccare Ronaldo : 'Credo ancora che sia il miglior calciatore del mondo, ma penso che senza la sua vera famiglia, senza i suoi fratelli Kroos, Casemiro, Benzema, Bale, Ramos o Asensio, che disinteressatamente mettevano la loro magia al suo servizio, alla Juve dovrà ...

Verso la fine dei problemi DAZN? Dopo Parma-Juventus parerebbe di sì : Che i problemi DAZN siano soltanto un lontano ricordo ormai? Questo è l'auspicio di tutti, un po' più concreto Dopo l'ultimo comunicato rilasciato dalla piattaforma in seguito ai risultati ottenuti nel post Juventus-Parma. Due i risvolti da segnalare: il primo relativo al bacino di utenza, in questo weekend praticamente raddoppiato (sono sempre di più gli abbonati che hanno deciso di accordare la propria fiducia alla piattaforma), e la seconda, ...

Ronaldo è lo juventino con più conclusioni Verso la porta avversaria : Tutti si interrogano sul digiuno di Cristiano Ronaldo, ma al momento nessuno si preoccupa. Il portoghese è lo juventino con