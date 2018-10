Una lunga indagine sulla guerra

Bruxelles - leader europei si concedono una birra dopo Una lunga discussione sulla Brexit : A Bruxelles si è parlato molto della Brexit , in un incontro che ha coinvolto i leader di 27 Paesi, ma dopo ore di discussione è anche giusto concedersi un momento di pausa. Così la cancelliera ...

WTA Finals di Singapore : Simona Halep dà forfait con Una lunga lettera : WTA Finals di Singapore: Simona Halep non prenderà parte al torneo che chiuderà la stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Simona Halep non ci sarà in quel di Singapore. La tennista romena attraverso un lungo messaggio ai tifosi, ha spiegato le ragioni del forfait alla WTA Finals. Il motivo della sua assenza è legato ai problemi alla schiena che la affliggono da tempo: “Sfortunatamente, dopo un’attenta analisi con ...

Madelyn - morta dopo Una lunga dipendenza agli oppioidi : lo struggente necrologio della famiglia : In un bellissimo necrologio la famiglia di una donna morta a causa della dipendenza alle droghe ha raccontato il suo lungo calvario, nella speranza di aiutare altri dipendenti a salvarsi.Continua a leggere

Lino Guanciale conferma : “Dopo L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 - basta fiction”. Un addio o Una lunga pausa? : Dopo Non Dirlo al Mio Capo 2, Lino Guanciale torna con L'Allieva 2, su Rai1 dal 25 ottobre. La seconda stagione della fiction basata sulla saga letteraria di Alessia Gazzola andrà in onda dal 25 ottobre con sei serate consecutive. Alla fine del primo ciclo di episodio, Claudio (Guanciale) aveva dichiarato ad Alice (Alessandra Mastronardi) il suo amore. Lei, divisa tra il reporter Arthur e il sentimento per il il dottor Conforti, sceglie di ...

SCUOLA/ Dalla matematica alle scienze - Una lezione di realismo lunga 20 anni : Nei suoi 20 anni di vita la rivista ha sempre affermato il valore pedagogico, formativo ed educativo dello studio scolastico delle discipline scientifiche. CARLO DI MICHELE(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:10:00 GMT)FISICA/ Le indefinite vite del gatto di Schr?dinger, di I. LicataPREMIO NOBEL MEDICINA 2018/ Allison e Honjo, ecco come "funziona" la loro scoperta, int. a M. Pierotti

Pensieri segreti di Una commessa Quelli che sul pesce la sanno lunga : Ma nonostante tutta la vostra scienza ittica e la pluriennale esperienza su un peschereccio al porto di Bergamo, quando avete scelto il pesce migliore la domanda è sempre la stessa: «Non è che me lo ...

Ripercorriamo la storia degli smartphone targati Google con Una lunga infografica : In occasione del lancio di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL Ripercorriamo la storia degli smartphone targati Google, iniziata esattamente dieci anni fa. L'articolo Ripercorriamo la storia degli smartphone targati Google con una lunga infografica proviene da TuttoAndroid.

Una storia lunga 55 anni - Una cultura lunga secoli. A Sant'Angelo in Vado torna la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche : Tra concerti, spettacoli di fuoco, laboratori sensoriali, storie d'amore e rievocazioni storiche , l'evento mediatico di spicco sarà come sempre il Tartufo d'Oro , 28ottobre, , con la consegna di ...

Temptation Island Vip si allunga di Una puntata? La clamorosa reazione di Maria De Filippi : Temptation Island Vip sta andando alla grande, soprattutto per gli ascolti. Si sta pensando a una puntata in più, dunque, del reality condotto da Simona Ventura. Un'idea che hanno avuto i vertici ...

Ben Affleck racconta su Instagram la sua dipendenza dall’alcol : “Combatto Una lotta lunga e difficile” : Come gli uomini normali, anche gli eroi cadono e poi si rialzano. Questa volta è toccato a Ben Affleck, l’ultimo volto in ordine cronologico a celarsi dietro alla maschera di Batman sul grande schermo. L’attore premio Oscar, 46 anni, ha postato ieri sul proprio profilo Instagram un comunicato ufficiale per raccontare ai fan e al mondo come siano ormai 40 giorni che non tocca un bicchiere. Quella contro la dipendenza dall’alcol è una battaglia ...

MotoGp – La lista dei problemi Yamaha si allunga - Jarvis realista : “non è solo Una questione di motore” : Lin Jarvis e quei problemi irrisolti della Yamaha, il responsabile corse del team di Iwata promette miglioramenti per la prossima stagione Una Yamaha così in difficoltà era da tempo che non si vedeva. Ad Aragon, più che in altre piste, le moto della scuderia di Iwata hanno mostrato i loro deficit costringendo Valentino Rossi e Maverick Vinales rispettivamente all’ottavo e al decimo posto a fine gara. A parlare dei problemi irrisolti ...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - l’Autunno entra nel vivo : inizia Una lunga settimana di Maltempo sull’Italia : 1/5 ...

F1 Ferrari - Vettel : 'Sarà Una gara lunga - partenza determinate' : SOCHI - Il terzo posto in qualifica lascia Sebastian Vettel fiducioso per il Gp in Russia: ' Tutto si decide domani e vedremo chi vince. Però ci aspetta una gara molto lunga ' ha detto il tedesco ...

La pediatria pisana all’avanguardia nello studio delle malattie respiratorie infantili : Una storia lunga più di 40 anni : “Le malattie respiratorie infantili sono le patologie più comuni del bambino– dichiara il professor Diego Peroni, direttore dell’Unità operativa di pediatria dell’Aoup -: siamo infatti a settembre, un periodo che per i pediatri rappresenta l’inizio della vera “stagione calda”, dal momento che, a causa delle mutate condizioni climatiche e della riapertura di asili e scuole, i bambini riprendono ad ammalarsi, andando incontro soprattutto ad ...