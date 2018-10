Tornatore | Migranti? Solo slogan su paure della gente

Migranti : Tornatore - tema strumentalizzato - solo slogan su paure gente : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Il fenomeno migratorio è un argomento molto delicato e scottante che, in modo particolare negli ultimi tempi, è stato strumentalizzato. Si gioca su certe paure, anche comprensibili, della gente per imporre degli slogan basati su promesse di sicurezza che non hanno fon