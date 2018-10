Terremoto nel golfo di Policastro | avvertito a Sapri e Maratea

Terremoto. MIBAC - mercoledì e giovedì il sottosegretario Vacca nelle zone colpite. A Spoleto alle ore 12.30 incontro con la stampa al ... : ASI, Roma - Il sottosegretario del Ministero per i beni le attività culturali Gianluca Vacca, titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito ...

Gli sciacalli del Terremoto : caporalato e sfruttamento nella ricostruzione dell’Università di Camerino : Operai in nero, lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, caporalato e sfruttamento della manodopera senza le minime condizioni di sicurezza sul lavoro: così in uno dei cantieri più importanti della ricostruzione post terremoto - quello di uno studentato dell'Università di Camerino, un'opera da quasi 10 milioni di euro - alcuni imprenditori senza scrupoli hanno speculato, in un ginepraio di appalti e subappalti, sulla pelle dei ...

Terremoto oggi ad Ascoli Piceno : scossa M 2.9 nelle Marche/ Ultime notizie INGV - epicentro a Roccafluvione : Marche, Terremoto oggi ad Ascoli Piceno: scossa M 2.9 con epicentro a Roccafluvione. Dati e Ultime notizie INGV: non ci sono danni o feriti. La donazione dei militari del Genio ad Arquata(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:11:00 GMT)

Sparone - lieve scossa di Terremoto nella notte : L'attività sismica è stata registrata dai sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a mezzanotte e 39 minuti a una profondità di circa tre chilometri

Vesuvio : lieve scossa di Terremoto nella notte in superficie - nel cratere : Debole scossa di terremoto nella notte all'interno del Vesuvio, sisma estremamente superficiale. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 03.07, nel...

Dal 2 al 18 novembre 'Cultura nella Valle del Tevere' : arte e musica per la rinascita dei territori post-Terremoto : Dal 2 al 18 novembre tornano l'arte e la musica per la rinascita dei territori post-terremoto con la manifestazione ' Cultura nella Valle del Tevere ' . Norcia, Gubbio, Città di Castello, Montone, ...

Una domenica nelle Marche con i produttori dell'area del Terremoto : ... si terrà la prima Convention di BestoftheApps , il progetto realizzato dalla Fondazione Merloni e Fondazione Vodafone Italia per aiutare a far ripartire l'economia del Centro Italia dopo il sisma. L'...

Molise-Puglia : scossa di Terremoto a largo di Termoli nella notte - dati INGV : Moderata scossa di terremoto nella notte a largo del Molise. Tremori a Termoli. Una scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi 13 ottobre 2018, esattamente alle 03.55, sulle coste di...

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

Terremoto Etna - nuova scossa nella notte tra Biancavilla - Adrano e Santa Maria di Licodia : torna la paura [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Russia : scossa di Terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Curili [MAPPE] : 1/4 ...

L’app Terremoto visualizza le informazioni sugli eventi sismici nel mondo : Terremoto è un'applicazione che visualizza un elenco degli eventi sismici che si sono verificati nel mondo. L'app permette di fitrare la lista in base al luogo e alla magnitudo del Terremoto con la possibilità di visualizzare i dettagli e la posizione dell'epicentro nella mappa interattiva. L'articolo L’app Terremoto visualizza le informazioni sugli eventi sismici nel mondo proviene da TuttoAndroid.

Sicilia : nuova scossa di Terremoto avvertita nell'entroterra catanese. Segnalazioni numerose da Adrano [aggiornamenti] : Una nuova scossa di terremoto si è verificata nel catanese nella serata di oggi, attorno alle 21.50. Non sono ancora noti esattamente i dati della scossa in quanto l'INGV non ha ancora pubblicato...

Terremoto - Coldiretti : -140 milioni nelle Marche - latte a -35% : Sarebbero i primi ad aver bisogno di una mano eppure sono i primi a darla al prossimo. Tra le aziende marchigiane terremotate ce n’e’ anche una che ha deciso di donare cio’ che non sara’ venduto al mercato di Campagna Amica nel Villaggio Coldiretti che si chiude oggi a Roma. Una testimonianza di solidarieta’ che arriva dalla stalla sociale La Comune di Rotella (Ascoli Piceno): ha donato il so yogurt per la Caritas. ...