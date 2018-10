Quote Inter-Milan | nerazzurri favoriti

Inter - Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le Quote di Thohir : Inter tutta in mano ai Cinesi di Suning. Questo lo scenario che si starebbe delineando al termine della trattativa per il passaggio delle quote di proprietà di Erick Thohir a Zhang Jindong, il patron del gruppo cinese che così rileverebbe quasi il 100% del club. Inter, trattativa tra Thohir e Suning A seguito di una […] L'articolo Inter, Suning si prende il 100%. Cinesi acquistano le quote di Thohir proviene da Serie A News Calcio - ...

Probabili formazioni/ Italia Ucraina : Quote - le ultime novità live - amichevole internazionale - : Probabili formazioni Italia Ucraina: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita amichevole di stasera a Marassi.

Dove vedere Spal-Inter : streaming su SkyGo - pronostico e Quote dei bookmakers : Spal ed Inter si affronteranno per il posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha preparato la formazione da mandare in campo, la quale avrà sicuramente qualche novità rispetto a quanto visto in Champions League contro il Psv Eindhoven. Possibile un turno di riposo per Politano e spazio a Keita. Non al 100% Djourou, torna Vicari al centro della difesa biancoazzurra della Spal. Per ciò che concerne lo stato di forma delle due ...

Serie A : Spal-Inter - nelle Quote è staffetta del gol Icardi-Martinez : La scia vincente dei nerazzurri prosegue a 1,65, si sale a 3,65 per il pareggio mentre si punta a 5,75 sul successo dei biancoazzurri che, per la cronaca, non battono l'Inter addirittura dal 1962. La ...

Scommesse - Quote : ipotesi Marotta-Inter a 2 - 50 : Gli rimangono ancora una decina di giorni da vivere in bianconero, poi Giuseppe Marotta saluterà la Juventus e, di sicuro, non gli mancheranno le offerte per rimanere nel calcio che conta. L’ormai ex dg juventino, dopo anni costellati di successi, ha già sulla scrivania diverse proposte. La più concreta, ritengono i bookmaker, è quella dell’Inter. Fatta al diretto interessato, dal vivo, da Steven Zhang e poi ribadita via ...

Diretta/ Psv Inter streaming video e tv : probabili formazioni e statistiche - Quote e orario : Diretta Psv Inter, info streaming video e tv: partita importante in Champions League per i nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive.

