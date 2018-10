Le sue nozze vanno in fumo | promessa sposa regala il ricevimento a sconosciuti via

Lord Ivar Mountbatten si è sposato - la royal family inglese ha celebrato le sue prime nozze gay : Queen Victoria and Prince Albert's Wedding Cake (1840)King Edward VII and Queen Alexandra (1863)Princess Louise and The Marquess of Lorne (1871)Princess Beatrice and Prince Henry of Battenberg (1885)Prince Albert? and Elizabeth Bowes-Lyon (1923) Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh (1948)Princess Anne and Mark Phillips (1973)The Prince of Wales and Lady Diana Spencer (1981) della famiglia reale inglesePrince Andrew, Duke of York, ...