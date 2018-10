Dl fiscale | Matteo Salvini | Cdm di sabato? Se serve ci sarò

Matteo Salvini annuncia : la pace fiscale non sarà nella manovra : La pace fiscale “non è nella manovra , sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini .

Matteo Salvini : “Lavoriamo a flat tax - abolizione Fornero e pace fiscale - le introdurremo entro la fine della legislatura” : Vertice della Lega sull'economia in preparazione della legge di bilancio da varare in autunno. "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, ...