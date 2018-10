Al via alla Fortezza da Basso Didacta Italia | la tre giorni sulla scuola e la formazione

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penisola coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Primo via libera alla proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale : La Camera ha approvato la proposta di legge su disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale con 378 voti favorevoli e 75 contrari. Hanno espresso voto favorevole M5S, Lega, Pd, LeU, ...

Al via le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci : Lo spirito del Rinascimento, con la scienza mai divisa dall'arte, è il tema di ispirazione delle manifestazioni che porteranno a rivisitare i Castelli della Loira. Frédéric Meyer , direttore Italia ...

viadotti A24 e A25 'in condizioni allarmanti' - il ministero : "Limitare il traffico" : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli aveva lanciato un allarme sicurezza. Intanto è stata sospesa la circolazione...

via libera alla riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Calciomercato - da gennaio via libera alle trattative con i calciatori in scadenza : grandi nomi vicini alla Serie A [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

GAC Mitsubishi Motors : via alla produzione del SUV elettrico Eupheme EV in Cina : Con un'autonomia di 410 km abbinata alla generosa coppia dei veicoli elettrici, il SUV frutto della joint venture tra...

Conto alla rovescia per il lancio di BepiColombo : è la prima missione europea su Mercurio - un lungo viaggio tra grandi sfide e “passaggi ravvicinati” : E’ previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018 il lancio della missione BepiColombo su Mercurio, a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e l’agenzia spaziale giapponese, JAXA. È la prima missione europea su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del sistema solare interno, e la prima ad inviare due ...

Napoli - allarme bomba a via Stadera : trolley sospetto - evacuato asilo nido : Un trolley abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba in via Stadera, nel quartiere di Poggioreale, a Napoli. Per motivi precauzionali sono stati fatti allontanare dipendenti della sede di un...

Dubbi sui rischi per Saviano - probabile taglio alla scorta : È molto probabile che Roberto Saviano si veda presto ridurre la scorta. La decisione non è ancora stata presa, tant’è che dal Viminale assicurano che «al momento non ci sono novità». Ma il rimpallo tra una prefettura e l’altra per la «mancanza di elementi sull’esposizione a rischio» dell’autore di Gomorra conferma l’ipotesi avanzata ieri dalla te...

Luigi Di Maio : 'Al Quirinale inviato un testo manipolato della manovra - abbiamo denunciato alla Procura' : Una accusa gravissima, perché inevitabilmente chiama in causa i tecnici del Tesoro, guidati dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , i responsabili pratici del testo. In studio a Porta a porta, Di ...

Pavia - ubriaco alla guida fermato per un controllo insulta i carabinieri : denunciato : Protagonista un milanese di 35 anni: il suo tasso alcolito era 6 volte superiore al consentito. Ritirata la patente

«via Zuckerberg dalla presidenza del Cda di Facebook» : «Via Mark Zuckerberg dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Facebook»: lo chiedono- secondo il Wall Street Journal - diversi fondi, che appoggiano la proposta di un'azionista del social ...

F1 - Leclerc : «via dalla Ferrari se non sarò all'altezza» : SECONDO A NESSUNO Poi il giovane pilota monegasco commenta il suo ruolo al fianco di un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, non rassegnandosi da principio a fare il secondo: ' In ...