Roma | movida senza controllo | adesso c' è il tuffo nella spazzatura

ilgiornale

: RT @barabeke_it: Immaginate se questi ragazzi fossero stati neri invece che figli di papà bianchi. Immaginate l’immancabile post con cui Sa… - arcanodavvero : RT @barabeke_it: Immaginate se questi ragazzi fossero stati neri invece che figli di papà bianchi. Immaginate l’immancabile post con cui Sa… - arcanodavvero : RT @PoliticaPerJedi: E con questo direi che abbiamo chiuso con #romarinasce #romadecide #ilventostacambiando -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Si pensava di averle viste tutte: ma non quello di divertirsi con la. E invece così non è. Viale Ippocrate, a, è una delle mete più ambite degli universitari. Qui, ogni sera, centinaia di ragazzi passano ore davanti ai bar. Ma a volte ladiventa molto fastidiosa, trasformando la via in una strada invivibile per i residenti. Gente che urla fino a notte fonda, macchine che bloccano il traffico, e anche danneggiamenti alle auto in sosta.Ieri, l'ultima bravata di un gruppo di ragazzi evidentemente annoiati: il salto. In un video pubblicato da Repubblica, si può vedere un giovane che sale, in mutande, su un cassonetto e si lancia fra i sacchi dell'immondizia. Una scena che dimostra come la via sia diventata ormai fuori. Ma per i residenti non è, purtroppo, una novità.Un residente della zona, a pochi passi dall'Università La Sapienza, ha ...