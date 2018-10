The Hex - recensione

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 15/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 633,21, con un aumento dello 0,78%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite dell'11/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dello 0,67%, che rispetto alla vigilia si attesta a 621,66. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 10/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Atene , portandosi a 638,88. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 9/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Atene , che si posiziona a 633,23 con una discesa dell'1,33%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 625,25 e successiva a ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 5/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al ribasso il principale indice di Atene con i prezzi allineati a 668,94 per una discesa dell'1,10%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 4/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 674,95, con un aumento dell'1,22%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 2/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Scivola il principale indice di Atene , che si posiziona a 683,74 con una discesa dell'1,09%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 680,68 e successiva a ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite dell'1/10/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Atene , portandosi a 694,22. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 27/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Appiattita la performance del principale indice di Atene con i prezzi allineati a 700,7. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 26/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dell'1,20% e si attesta a 691,48. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 25/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Buona la performance del principale indice di Atene , che si attesta a 697,26 con un aumento dell'1,06%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 24/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dell'1,21% e si attesta a 690,32. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 21/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Atene , portandosi a 688,47. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice AThex Composite del 20/09/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Il Principale indice di Atene registra una flessione dello 0,79% e si attesta a 684,15. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto ...