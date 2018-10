Il meteo spacca in due l' Italia

meteo instabile - Italia spaccata in due nel fine settimana : Tra sole e acquazzoni. Nel corso del weekend la pressione aumenterà su gran parte d’ Italia , consegnando bel tempo prevalente, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Sia sabato che domenica, avvisano gli esperti de ‘iL Meteo .it’, la Sicilia e in parte il reggino saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto ...

meteo - Italia spaccata in due : piogge e temporali al Sud - sole al Nord : Italia spaccata in due dal punto di vista Meteorologico: mentre il sole splenderà al centroNord, piogge e temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali e sulle Isole. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta Meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico su alcune aree della Sardegna.Continua a leggere