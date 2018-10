Dollaro | indice poco mosso dopo i dati sulla Produzione Industriale

finanza-infograficando

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’delresta sostanzialmente immutato nei confronti delle principali controparti sul mercato dei cambi. Il Dollar Index infatti non si è discostato molto dal record negativo delle ultime tre settimane e viaggia su quota 94.7.L'andamento delSul fronte macroeconomico c'era molta attesa per idella Federal Reservedi settembre, per l'impatto che avrebbero potuto avere sul. Il report ha evidenziato una crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente. Il dato si è rivelato migliore delle aspettative (+0,2%) ma in calo rispetto alla rilevazione precedente (+0,4%). Il tasso di utilizzo della capacità produttiva è al 78,1%, senza variazione rispetto alla rilevazione precedente ma sotto le aspettative degli analisti (pari al 78,2%). Rispetto allo stesso mese del 2017, larisulta in crescita del 5,1%, ...