Dl fisco | il carcere per gli evasori non sarà nella manovra “Sarà introdotto tramite un

Dl fisco - il carcere per gli evasori non entrerà nella manovra. “Sarà inserito in un altro documento” : Il problema è tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Quindi il carcere per gli evasori fiscali, inserito al punto 11 del contratto di governo, non ci sarà. A spiegarlo sono fonti del Movimento 5 Stelle: la misura, prevista dal contratto di governo, sarà introdotta attraverso altro provvedimento, che però non dovrebbe essere il decreto fiscale. Il carcere per diverse fattispecie di evasione è ...

Di Maio : 'fisco - arriva il carcere per chi evade. Non faremo tagli alla sanità' : 'Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno premiati e infatti a fine ...

Dl fisco - Di Maio : «Nessuna pietà - carcere per chi evade» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

Modric - l’accordo con il fisco : patteggia 8 mesi di carcere - pagherà 350mila euro : Luka Modric ammette le proprie colpe. La stella del Real Madrid – sogno di mercato dell’Inter la scorsa estate – ha patteggiato una condanna a 8 mesi di carcere per aver evaso oltre 870mila euro tra il 2013 e il 2014. Una somma dovuta al fisco spagnolo per gli introiti derivanti dai diritti d’immagine, che Modric incassava attraverso una società strumentale con sede in Lussemburgo, la Ivano S.A.R.L., gestita dalla ...