Pensioni - ‘cambieremo la Fornero’ : Salvini ribadisce come : Il Governo si dice pronto a “rottamare” la riforma Pensioni Fornero. Il ministro Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Laives, ha ribadito la promessa: ‘Faremo ciò che c’è scritto nei programmi elettorali’. Il leader della Lega fa sapere che non si lascerà intimidire da chi cerca di far cadere il Governo con allarmismi di ogni genere e che sulle Pensioni si andrà avanti, secondo quanto promesso durante le elezioni. Ma cosa prevede in ...

Pensioni - LdB 2019 e Quota 100 - Salvini : 'Eletto per smontare la legge Fornero' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 14 ottobre 2018 vedono prore le dichiarazioni da parte del Governo in merito all'intenzione di avviare il superamento della legge Fornero. È in particolare il vicepremier Matteo Salvini a confermare l'avvio della flessibilita' previdenziale. Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sul funzionamento della Quota 100 [VIDEO], che avra' probabilmente luogo attraverso tre diverse finestre quadrimestrali, ...

Pensioni - Salvini : ‘Cambieremo la Fornero' - attese novità su Opzione donna e Quota41 : Il Governo Conte pronto a “rottamare” la riforma delle Pensioni targata Fornero. A ribadirlo, ancora una volta, replicando a chi invece sostiene che la legge previdenziale varata nel 2011 dal Governo Monti non vada modificata per garantire la tenuta delle finanze pubbliche, è stato il vicepremier leghista Matteo Salvini durante un comizio a Laives, in Trentino Alto Adige. “Sull’economia – ha detto il ministro dell’Interno - ci stanno sparando ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ La domanda di Elsa Fornero per Salvini (ultime notizie) : Quota 100 e Riforma pensioni. La domanda di Elsa Fornero per Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 ottobre(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e Bankitalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sarà nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Pensioni - Salvini : ‘Obiettivo finale quota 41 per i lavoratori precoci’ : Di certo ci sara' la quota 100 nella riforma delle Pensioni targata M5s-Lega che punta a superare la legge Fornero. Sembrano esserci buona possibilita' anche per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna che “non è stata mai messa in discussione”, come ha gia' spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, dopo un incontro con una delegazione di lavoratrici, ha dato mandato ai tecnici del ministero di ...

Pensioni - Salvini : ‘Obiettivo finale quota 41 per i lavoratori precoci’ : Di certo ci sarà la quota 100 nella riforma delle Pensioni targata M5s-Lega che punta a superare la legge Fornero. Sembrano esserci buona possibilità anche per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna che “non è stata mai messa in discussione”, come ha già spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, dopo un incontro con una delegazione di lavoratrici, ha dato mandato ai tecnici del ministero di ...

Pensioni - Salvini : ‘Si va dritto con le modifiche alla Fornero’ : Ancora in primo piano nel dibattito politico ed economico il capitolo della nuova manovra relativo alla riforma delle Pensioni. In Europa guardano in questi giorni con grande attenzione alla legge di Bilancio 2019 che sta predisponendo il Governo Conte e che sara' varata dal Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. Le modifiche alla legge Fornero, che ancora oggi rappresenta una garanzia per i conti pubblici ma che continua ad avere effetti ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Pensioni - Boeri difende la Fornero - Salvini attacca : 'Si dimetta e si candidi' : Pensioni e superamento della Legge Fornero erano nel famigerato contratto di Governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Salvini e Di Maio ne hanno fatto un obiettivo vero e non a caso nella nota di aggiornamento del Def buona parte del debito sarebbe investito nell'adozione di Quota 100 che farebbe congedare dal lavoro centinaia di migliaia di lavoratori gia' a partire dal 2019. Uno strumento che, nelle idee dei due partiti di maggioranza ...

[Lo scontro] Boeri lancia l'allarme sulle Pensioni. Salvini lo attacca con il solito mantra : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, lancia l'allarme sulla riforma della Legge Fornero. Per l'economista. Nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha spiegato che introdurre ...

Pensioni - Boeri difende la Fornero - Salvini attacca : 'Si dimetta e si candidi' : Pensioni e superamento della Legge Fornero erano nel famigerato contratto di Governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Salvini e Di Maio ne hanno fatto un obiettivo vero e non a caso nella nota di aggiornamento del Def buona parte del debito sarebbe investito nell'adozione di Quota 100 che farebbe congedare dal lavoro centinaia di migliaia di lavoratori già a partire dal 2019. Uno strumento che, nelle idee dei due partiti di maggioranza, ...

Pensioni - Boeri : “Quota 100? Così il debito sale di 100 miliardi - danneggia giovani”. Salvini : si dimetta : Il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici ma penalizza le donne e i giovani. Lo ha affermato il presidente dell’Inps Tito Boeri, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera. L’introduzione di quota 100, ha detto, «premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento pen...