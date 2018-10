Mondiali di volley femminili | l’Italia soffre | ma batte 3-2 il Giappone ed è in

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia semifinale - Davide Mazzanti : “Troppe emozioni. Torta per il compleanno? Aspetto la ciliegina…” : L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile grazie alla vittoria sul Giappone. Una vera e propria battaglia a Nagoya terminata con il 3-2 della nostra Nazionale che vola così tra le quattro grandi del Pianeta. Di seguito le parole rilasciate dai protagonisti tramite la FederVolley: Davide Mazzanti: “A un certo punto ho detto ‘non ho più l’età’, era una partita al cardiopalma in ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica marcatrici! Duello stellare con Lonneke Sloetjes per la vittoria : Paola Egonu oggi è stata letteralmente mostruosa e ha trascinato l’Italia nella soffertissima vittoria contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto si è caricata la squadra sulle spalle e ha messo segno addirittura 36 punti nei cinque tiratissimi set della già ribattezzata battaglia di Nagoya, un risultato che le permette di confermarsi in testa alla classifica marcatrici della rassegna iridata. Ora la 19enne ...

Mondiali di Volley : Italia da sogno - batte il Giappone e vola in semifinale : La pricipessa Cristina ChirichellaL'umile e predestinata Ofelia MalinovLa rockettara Carlotta CambiL'avvocato Paola EgonuLa mamma Serena OrtolaniLa familiare Lucia BosettiLa millennial Elena PietriniMiriam Sylla che ha battuto il razzismo Sylvia Nwakalor, nigeriana di LeccoLa bambina Sarah FahrLa testimonial Marina LubianLa timida Anna DanesiLa professionale Monica De GennaroL’innamorata Beatrice ParrocchialeL’Italia femminile del Volley è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : pagelle Italia-Giappone 3-2. Paola Egonu bombarda Nagoya - Sylla tira fuori gli artigli : L’Italia ha battuto 3-2 il Giappone al termine di una maratona infinita ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno staccato il pass per la semifinale con un turno d’anticipo e domani si giocheranno il primato nella Pool E contro le campionesse d’Europa della Serbia. QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE? CLICCA QUI PER LE DATE, GLI ORARI E LE POSSIBILI AVVERSARIE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PARTITA CLICCA ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 : programma - orari e tv delle semifinali. Rischio alba causa finale 5° posto… : Italia, Serbia, Cina, Olanda. Queste sono le semifinaliste dei Mondiali 2018 di volley femminile che scenderanno in campo venerdì 19 ottobre a Yokohama (Giappone) per affrontarsi nell’unico turno a eliminazione diretta prima dell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. Gli accoppiamenti delle due semifinali verranno definiti domani in base all’esito dei due scontri diretti che chiuderanno la Final Six: la vincente di ...

Semifinali Mondiali volley femminile 2018 - le possibili avversarie dell’Italia. Il tabellone ed i possibili incroci : L’Italia si è qualificata alle Semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile grazie alla soffertissima vittoria sul Giappone per 3-2. Le azzurre sono riuscite a sconfiggere le padrone di casa nella battaglia campale di Nagoya e hanno così conquistato un posto tra le magnifiche quattro del Pianeta: la nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 19 ottobre per disputare la semifinale a Yokohama ma le ragazze del CT Davide Mazzanti non ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Olanda in semifinale con la Cina - Usa ko : NAGOYA, GIAPPONE,- Le Campionesse del Mondo uscenti degli Stati Uniti non difenderanno il titolo conquistato quattro anni fa in Italia. La formazione di Kiraly perde per il secondo giorno consecutivo al tie break arrendendosi, dopo la ...

Volley : Mondiali 2018 - gran cuore Italia - il Giappone si arrende - siamo fra le prime quattro : LA CRONACA DEL MATCH- L'Italia si è schierata con la formazione tipo: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. In avvio ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA IN SEMIFINALE! Azzurre eroiche - vinta la battaglia di Nagoya! Paola Egonu ultraterrena! : L’ITALIA vola in semifinale ai Mondiali 2018 di Volley femminile al termine di una partita infinita contro il Giappone: dopo 132 minuti di battaglia letteralmente campale a Nagoya, la nostra Nazionale ha sconfitto le padrone di casa per 3-2 (25-20; 22-25; 25-21; 19-25; 15-13) e ha così staccato il pass per Yokohama dove venerdì scenderemo in campo contro una tra Cina e Olanda per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. ...