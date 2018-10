Giornata di grandi sfide tra Nations League e amichevoli | spicca Croazia-Inghilterra

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima Giornata. Vincono tutte le grandi : Si è aperto oggi il campionato di Serie A1 2018-2019 di Hockey su prato maschile. prima giornata con poche sorprese per quanto riguarda le grandi. Ha vinto senza particolari problemi l’HC Bra campionessa d’Italia in carica: i piemontesi si sono imposti per 4-2 in casa sull’HC Roma. Seguono a pari punti Amsicora (5-2 sul Pisa in casa sfruttando un super Paziuk da quattro reti) e Bonomi (6-2 sul Padova). Successi anche per ...

Tuffi grandi altezze - World Series Polignano a Mare 2018 : Alessandro De Rose ottavo dopo la prima Giornata : E’ cominciato a Polignano a Mare il grande spettacolo delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. L’ultima tappa del circuito mondiale vede la sfida diretta tra i primi due sia della classifica maschile che di quella femminile e proprio i duellanti si sono “marcati” dopo la giornata del sabato. Al comando in campo maschile c’è il messicano Jonathan Paredes con un punteggio totale di 165.40 davanti al ceco ...

Allerta meteo Estofex : Giornata temporalesca - possibili grandinate : Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Martedì 19 Settembre...

Musica italiana - Giornata ricca di grandi novità e grandi ritorni : Giorno di uscite importanti per la Musica italiana: comincia a delinearsi il quadro delle programmazioni radiofoniche e dei possibili successi dell’autunno Musicale italiano 2018. Cominciamo con quello che più di tutti ha maggior potenziale da hit: parliamo di New York, terzo singolo estratto dal quinto album dei Thegiornalisti Love in uscita il 21 settembre e ultimo ad anticiparne l’uscita dopo il successo dei predecessori Questa nostra ...

CORCIANO : A Mantignana lo sport si impara da piccoli. La 'Giornata del piccolo Calciatore' ha avuto un grandissimo seguito. : Assessore Andrea Braconi, lo sport è una palestra per imparare ad affrontare la vita. , UMWEB, Perugia. "Come Amministrazione ed anche per il mio trascorso da dirigente sportivo , sono convinto dell'...