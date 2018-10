Ricerca | ricostruire la storia dell’uomo seguendo gli steroli fecali | primo test sui Maori

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) E’ possibile raccontare l’evoluzione della presenza umana sul pianetal’accumulo in suoli e sedimenti di, importanti composti chimici della fisiologia umana. Scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Idpa) hanno identificato e datato tracce dinei sedimenti di due laghi neozelandesi, riuscendo a provare la presenza deiche a partire dal 1280 circa colonizzarono le due isole oceaniche, disboscandole nel giro di pochi decenni per fare spazio a campi e pascoli. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/s41598-018-30606-3). Le analisi sono state condotte nei laboratori di Venezia su carote di sedimento prelevate nei laghi Diamond e Kirkpatrick, situati nell’Isola del Sud della Nuova ...